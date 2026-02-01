इनकम टैक्स बजट 2026 Updates: इनकम टैक्स से लेकर IT और सहकारिता तक, आम लोगों और बिजनेस के लिए क्या बदलेगा?

Budget 2026 Income Tax: बजट 2026-27 में सरकार ने टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने और कारोबार को सहारा देने पर खास ध्यान दिया है। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा और इसके साथ ही इनकम टैक्स के नियम और फॉर्म भी सरल बनाए जाएंगे, ताकि आम करदाता आसानी से रिटर्न भर सकें। नौकरीपेशा और छोटे करदाताओं को राहत देते हुए संशोधित रिटर्न की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। विदेश यात्रा पैकेज, शिक्षा और इलाज से जुड़े खर्च पर लगने वाला TCS घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है। सहकारिता क्षेत्र को टैक्स में छूट और पशुपालक संस्थाओं को अतिरिक्त लाभ दिया गया है। आईटी और आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर नियम आसान किए गए हैं और डेटा सेंटर के जरिए क्लाउड सर्विस देने वाली कंपनियों को 2047 तक टैक्स राहत मिलेगी। वहीं, अप्रत्यक्ष करों में भी कई राहतें दी गई हैं-जैसे बैटरी, सोलर, न्यूक्लियर, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और जरूरी दवाओं के आयात पर सीमा शुल्क में छूट। कुल मिलाकर, बजट 2026 टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, निवेश बढ़ाने और उद्योगों को मजबूती देने की कोशिश करता दिखता है।