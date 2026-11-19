UPI MDR: थोक विक्रेताओं, दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच UPI से होने वाले बड़े भुगतान पर अब भारी ट्रांजैक्शन शुल्क का बोझ नहीं पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) भुगतान के लिए प्रति ट्रांजैक्शन ₹5 का फ्लैट मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) तय किया है। इससे कारोबारियों को उस शुल्क से बड़ी राहत मिल सकती है, जिसके तहत बड़े भुगतान पर अधिकतम ₹300 तक MDR लगने की आशंका जताई जा रही थी।
बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक, यह फैसला थोक विक्रेताओं और खुदरा (रिटेल) कारोबारियों के बीच भुगतान, बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मार्केटप्लेस और B2B कलेक्शन पर लागू होगा। हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने की तारीख अभी तय नहीं की गई है।
UPI के जरिए कारोबारियों के बीच होने वाले भुगतान का औसत करीब ₹20,000 से ₹40,000 रहता है। अगर इन भुगतानों पर 0.4% MDR लागू होता है तो कारोबारियों को हर ट्रांजैक्शन पर ₹80 से ₹160 तक शुल्क देना पड़ता। अब ₹5 की फ्लैट दर तय होने से यह खर्च काफी कम हो जाएगा। ₹40,000 के भुगतान पर 0.4% के हिसाब से ₹160 MDR हो रहा है। वहीं प्रस्तावित व्यवस्था में सिर्फ ₹5 देना होगा।
इसी तरह, ₹75,000 या इससे अधिक के भुगतान पर पहले लागू प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अधिकतम ₹300 तक शुल्क लग सकता था। नई व्यवस्था में M2M ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क घटकर ₹5 रह सकता है। इससे कारोबारियों को 295 रुपये की सीधी बचत होगी।
यह प्रस्ताव मुख्य रूप से कारोबारियों के बीच होने वाले भुगतान के लिए है। इसमें तीन तरह के लेनदेन शामिल हैं।
जब दुकानदार UPI के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को भुगतान करता है।
कंपनियों और कारोबारियों के बीच डिजिटल भुगतान।
कारोबार से जुड़े भुगतान की डिजिटल वसूली।
यह नियम दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले सामान्य UPI भुगतान के लिए नहीं है। यह मर्चेंट-टू-मर्चेंट यानी कारोबारियों के आपसी लेनदेन से जुड़ा हुआ है।
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (AICPDF) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कारोबारियों के बीच होने वाले UPI भुगतान को MDR से पूरी तरह छूट देने की मांग की थी। फेडरेशन के मुताबिक, खुदरा कारोबारियों को ग्राहकों से मिलने वाले करीब 65% भुगतान UPI के जरिए आते हैं।
वहीं, खुदरा कारोबारी अपने क्रेडिट बिलों के भुगतान का लगभग 40-45% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर्स को UPI के जरिए करते हैं। फेडरेशन का कहना था कि भुगतान के दोनों स्तरों पर शुल्क लगने से दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लागत बढ़ेगी। इससे कम मार्जिन पर कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है।
UPI पर MDR लागू होने से पेमेंट एग्रीगेटर्स और डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए कमाई का नया स्रोत खुल सकता है। अभी तक UPI भुगतान के कारोबार में कंपनियों की कमाई काफी हद तक सरकारी प्रोत्साहन और दूसरी सेवाओं पर निर्भर रही है। हालांकि, M2M भुगतान पर ₹5 की फ्लैट दर तय होने से इस कारोबार से होने वाली संभावित कमाई पहले के अनुमान से कम हो सकती है।
पेमेंट कंपनियों के लिए अब MDR की अंतिम दर लागू होने की तारीख और भुगतान का वास्तविक दायरा अहम रहेगा। Paytm ने पहले कहा था कि UPI MDR लागू होने से उसके मार्जिन में करीब 2.5 बेसिस पॉइंट का सुधार हो सकता है। वहीं, Pine Labs ने भी संभावित MDR व्यवस्था को देखते हुए अपने UPI साउंडबॉक्स नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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