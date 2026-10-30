UPI Refund Time Limit: ₹100 भेजने थे, गलती से चले गए ₹1,000! घबराएं नहीं, जानें कैसे वापस आएगी रकम

How to Recover Wrong UPI Payment: 10 रुपये की चाय हो या फिर 5,000 का कोई सामान हो, हर चीज के पेमेंट के लिए ज्यादातर लोग यूपीआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि, कई बार जल्दबाजी में पैसे भेजते हुए 100 की जगह 1,000 टाइप हो जाता है और पेमेंट भी डन कर देते हैं। उसके बाद ध्यान आता है कि ज्यादा पेमेंट कर दिया है। कई यूजर्स उस पेमेंट को कैंसिल करने के लिए ऐप बंद कर देते हैं, मोबाइल का डेटा बंद कर देते हैं। इस वजह से काफी बार पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन दूसरे के पास पहुंचते नहीं है।
ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब पैसा वापस कैसे मिलेगा? क्या बैंक खुद रकम लौटाएगा या इसके लिए शिकायत करनी पड़ेगी? आइए जानते हैं कि अगर आप कभी ऐसी मुसीबत में फंसते हैं, तो आपको क्या करना होगा।
RBI के नियमों के अनुसार, डिजिटल पेमेंट फेल होने की स्थिति में रकम वापस आने में कुछ दिन लग सकते हैं। हालांकि हर तरह के ट्रांजैक्शन के लिए पैसे वापस आने के दिनों की संख्या अलग-अलग है।
अगर तय वक्त के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, तो आरबीआई के नियमानुसार, बैंक ग्राहक को हर देरी के दिन का 100 रुपये भेजती है। ये देरी का मुआवजा होता है। हालांकि, ये मुआवजा संबंधित ट्रांजैक्शन पर लागू नियमों और निर्धारित शर्तों के अनुसार दिया जाता है।
अगर आपने जल्दबाजी में गलत UPI ID या मोबाइल नंबर पर पैसे भेज दिए हैं, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन की जानकारी सुरक्षित कर लें। इसके बाद सबसे पहले उस यूपीआई ऐप के हेल्पडेस्क से बात करें। अगर बात नहीं बनती है, तो आप शिकायत कर सकते हैं।
अगर बैंक से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार RBI के शिकायत पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।
अगर बैंक आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है, तो आप आप RBI के Complaint Management System (CMS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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