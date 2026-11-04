UPS Rule Change: सस्पेंशन और प्रोबेशन के दौरान क्या कटेगा पेंशन का पैसा? सरकार ने जारी किए नए नियम, समझें पूरा गणित

UPS Rule Change: केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक बेहद अहम अपडेट सामने आया है। अगर कोई कर्मचारी किसी विभागीय कार्रवाई के चलते निलंबन का सामना कर रहा है, तो इस दौरान उसकी पेंशन निधि में होने वाली कटौती पूरी तरह उसकी अपनी मर्जी पर निर्भर करेगी। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने साफ किया है कि अगर कर्मचारी इस अवधि में अपनी जेब से अंशदान रोकने का विकल्प चुनता है, तो सरकार भी अपनी तरफ से दी जाने वाली हिस्सेदारी तत्काल प्रभाव से बंद कर देगी।

क्या हैं DoPPW के नए नियम? DoPPW की तरफ से 27 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक ज्ञापन के मुताबिक, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत लागू सीसीएस नियम, 2025 का नियम 6(2) कर्मचारी को यह अधिकार देता है कि वह सस्पेंशन के दौरान अपनी कटौती जारी रखे या बंद कर दे। नियम 7(3) के अनुसार, निलंबन अवधि में मिलने वाले गुजारा भत्ते के आधार पर ही अंशदान की गणना की जाती है। अगर कोई कर्मचारी अपने हिस्से का योगदान रोकने का विकल्प चुनता है, तो सरकारी खजाने से भी उस दौरान पेंशन खाते में एक पैसा जमा नहीं होगा।

निर्दोष साबित होने पर राहत दरअसल, अक्सर निलंबन के बाद विभागीय जांच लंबी खिंच जाती है, लेकिन राहत की बात यह है कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के पूरे प्रावधान किए गए हैं। अगर जांच पूरी होने पर कर्मचारी बेगुनाह साबित होता है और सस्पेंशन की अवधि को ड्यूटी या वैतनिक अवकाश के रूप में नियमित किया जाता है, तो पूरे बकाए की नए सिरे से गणना होगी।

क्या है बकाया समायोजन की प्रक्रिया? इस प्रक्रिया में वास्तविक देय रकम और उस दौरान जमा की गई रकम के अंतर का मूल्यांकन डिफॉल्ट पैटर्न के नेट एसेट वैल्यू (NAV) के आधार पर किया जाएगा। समायोजन वाले महीने के आखिरी कार्यदिवस के ANV के हिसाब से यूनिट्स तय कर कर्मचारी और सरकार, दोनों का बकाया हिस्सा पेंशन फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा।