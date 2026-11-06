सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! यूपी में 30 दिन के बोनस का ऐलान, दिहाड़ी कर्मचारियों को भी फायदा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) देने की मंजूरी दी है।
इसके तहत कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिल सकता है। हालांकि, बोनस की पूरी रकम कर्मचारियों के बैंक खाते में नहीं आएगी। सरकार ने इसके भुगतान के लिए 75:25 का अनुपात तय किया है। यानी बोनस का 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा होगा, जबकि 25 फीसदी रकम नकद मिलेगी।
वित्त विभाग ने 5 नवंबर 2026 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसमें बोनस की पात्रता, गणना और भुगतान से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई है।
सरकार के आदेश के मुताबिक, नियमित रूप से पूरे समय काम करने वाले गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) राज्य कर्मचारियों को इस बोनस का लाभ मिलेगा। इसमें पे मैट्रिक्स लेवल-8 तक के पदों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इस पे लेवल का वेतनमान 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक है। पुराने वेतनमान के तहत 4,800 रुपये तक ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे।
इसके अलावा राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले शिक्षण और तकनीकी संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और सरकारी विभागों के कार्य प्रभारित प्रतिष्ठानों (Work-Charged Establishments) में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा।
बोनस पाने के लिए कर्मचारी ने 31 मार्च 2026 तक कम से कम एक साल की लगातार सेवा पूरी की होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ के तहत उच्च पे मैट्रिक्स लेवल मिला है, वे भी बोनस के पात्र रहेंगे, बशर्ते उनका मूल पद निर्धारित वेतन स्तर के दायरे में आता हो।
हालांकि, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामले में दंडित कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ ऐसे मामले लंबित हैं, उनका बोनस मामले का अंतिम फैसला आने तक रोक दिया जाएगा।
सरकार ने बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये तय किया है। इसका मतलब है कि कर्मचारी का वास्तविक वेतन इससे ज्यादा होने पर भी बोनस की गणना 7,000 रुपये के आधार पर ही होगी।
बोनस की गणना 31 मार्च 2026 को कर्मचारी को मिलने वाले मान्य वेतन के आधार पर की जाएगी। इसके लिए 30 दिन की अवधि और महीने में औसतन 30.4 दिन का आधार लिया गया है।
इसका फॉर्मूला इस प्रकार है:
7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये
इस रकम को पूर्णांक में करने पर अधिकतम बोनस 6,908 रुपये होगा। जिन कर्मचारियों का वास्तविक औसत मासिक वेतन 7,000 रुपये से कम है, उन्हें उसी के आधार पर कम बोनस मिलेगा।
सरकार ने बोनस के भुगतान के लिए 75:25 का अनुपात तय किया है। यानी कुल बोनस का 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा किया जाएगा और बाकी 25 फीसदी रकम नकद दी जाएगी।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलता है, तो इसमें से करीब 5,181 रुपये उसके PF खाते में जमा होंगे। वहीं, करीब 1,727 रुपये नकद मिलेंगे।
जिन कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता नहीं है, उनके बोनस का 75 फीसदी हिस्सा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के माध्यम से या सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते में जमा किया जाएगा।
हालांकि, इसमें कुछ कर्मचारियों को छूट दी गई है। जो कर्मचारी 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी रकम नकद दी जाएगी। उनके लिए 75:25 का नियम लागू नहीं होगा।
हां, सरकार ने पात्र दिहाड़ी कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया है। हालांकि, इनके लिए सेवा की अलग-अलग शर्तें तय की गई हैं।
जिन कार्यालयों में सप्ताह में छह दिन काम होता है, वहां दिहाड़ी कर्मचारी को 31 मार्च 2026 तक कम से कम तीन साल की लगातार सेवा पूरी करनी होगी। साथ ही, इन तीन वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी है।
वहीं, पांच दिन काम करने वाले कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए हर साल कम से कम 206 कार्यदिवस की शर्त रखी गई है। यह शर्त भी कम से कम तीन साल की सेवा के साथ पूरी होनी चाहिए।
दिहाड़ी कर्मचारियों के बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 1,200 रुपये तय किया गया है। इस आधार पर उन्हें अधिकतम 1,184 रुपये बोनस मिलेगा।
इसकी गणना इस तरह होगी:
1,200 × 30 ÷ 30.4 = 1,184.21 रुपये
यानी अधिकतम बोनस 1,184 रुपये होगा। जिन दिहाड़ी कर्मचारियों का वास्तविक मासिक वेतन 1,200 रुपये से कम है, उन्हें उनके वास्तविक वेतन के आधार पर बोनस दिया जाएगा।
(डिस्क्लेमर: यह केवल जानकारी के उद्देश्य से है। कर्मचारियों को नए अपडेट के लिए आधिकारिक सरकारी आदेश देखना चाहिए।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.