सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! यूपी में 30 दिन के बोनस का ऐलान, दिहाड़ी कर्मचारियों को भी फायदा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) देने की मंजूरी दी है।

इसके तहत कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिल सकता है। हालांकि, बोनस की पूरी रकम कर्मचारियों के बैंक खाते में नहीं आएगी। सरकार ने इसके भुगतान के लिए 75:25 का अनुपात तय किया है। यानी बोनस का 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा होगा, जबकि 25 फीसदी रकम नकद मिलेगी।

वित्त विभाग ने 5 नवंबर 2026 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसमें बोनस की पात्रता, गणना और भुगतान से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई है।

यूपी सरकार के 30 दिन के बोनस का फायदा किन कर्मचारियों को मिलेगा? सरकार के आदेश के मुताबिक, नियमित रूप से पूरे समय काम करने वाले गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) राज्य कर्मचारियों को इस बोनस का लाभ मिलेगा। इसमें पे मैट्रिक्स लेवल-8 तक के पदों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इस पे लेवल का वेतनमान 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक है। पुराने वेतनमान के तहत 4,800 रुपये तक ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे।

इसके अलावा राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले शिक्षण और तकनीकी संस्थानों के कर्मचारी, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और सरकारी विभागों के कार्य प्रभारित प्रतिष्ठानों (Work-Charged Establishments) में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा।

बोनस पाने के लिए कर्मचारी ने 31 मार्च 2026 तक कम से कम एक साल की लगातार सेवा पूरी की होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ के तहत उच्च पे मैट्रिक्स लेवल मिला है, वे भी बोनस के पात्र रहेंगे, बशर्ते उनका मूल पद निर्धारित वेतन स्तर के दायरे में आता हो।

हालांकि, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामले में दंडित कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ ऐसे मामले लंबित हैं, उनका बोनस मामले का अंतिम फैसला आने तक रोक दिया जाएगा।

कैसे तय होगा 6,908 रुपये का अधिकतम बोनस? सरकार ने बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये तय किया है। इसका मतलब है कि कर्मचारी का वास्तविक वेतन इससे ज्यादा होने पर भी बोनस की गणना 7,000 रुपये के आधार पर ही होगी।

बोनस की गणना 31 मार्च 2026 को कर्मचारी को मिलने वाले मान्य वेतन के आधार पर की जाएगी। इसके लिए 30 दिन की अवधि और महीने में औसतन 30.4 दिन का आधार लिया गया है।

इसका फॉर्मूला इस प्रकार है:

7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये

इस रकम को पूर्णांक में करने पर अधिकतम बोनस 6,908 रुपये होगा। जिन कर्मचारियों का वास्तविक औसत मासिक वेतन 7,000 रुपये से कम है, उन्हें उसी के आधार पर कम बोनस मिलेगा।

कितना पैसा PF में जमा होगा और कितना नकद मिलेगा? सरकार ने बोनस के भुगतान के लिए 75:25 का अनुपात तय किया है। यानी कुल बोनस का 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा किया जाएगा और बाकी 25 फीसदी रकम नकद दी जाएगी।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलता है, तो इसमें से करीब 5,181 रुपये उसके PF खाते में जमा होंगे। वहीं, करीब 1,727 रुपये नकद मिलेंगे।

जिन कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता नहीं है, उनके बोनस का 75 फीसदी हिस्सा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के माध्यम से या सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते में जमा किया जाएगा।

हालांकि, इसमें कुछ कर्मचारियों को छूट दी गई है। जो कर्मचारी 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी रकम नकद दी जाएगी। उनके लिए 75:25 का नियम लागू नहीं होगा।

क्या दिहाड़ी कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस? हां, सरकार ने पात्र दिहाड़ी कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया है। हालांकि, इनके लिए सेवा की अलग-अलग शर्तें तय की गई हैं।

जिन कार्यालयों में सप्ताह में छह दिन काम होता है, वहां दिहाड़ी कर्मचारी को 31 मार्च 2026 तक कम से कम तीन साल की लगातार सेवा पूरी करनी होगी। साथ ही, इन तीन वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी है।

वहीं, पांच दिन काम करने वाले कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए हर साल कम से कम 206 कार्यदिवस की शर्त रखी गई है। यह शर्त भी कम से कम तीन साल की सेवा के साथ पूरी होनी चाहिए।

दिहाड़ी कर्मचारियों के बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 1,200 रुपये तय किया गया है। इस आधार पर उन्हें अधिकतम 1,184 रुपये बोनस मिलेगा।

इसकी गणना इस तरह होगी:

1,200 × 30 ÷ 30.4 = 1,184.21 रुपये

यानी अधिकतम बोनस 1,184 रुपये होगा। जिन दिहाड़ी कर्मचारियों का वास्तविक मासिक वेतन 1,200 रुपये से कम है, उन्हें उनके वास्तविक वेतन के आधार पर बोनस दिया जाएगा।