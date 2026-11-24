West Bengal Unemployment Allowance: डिग्री हाथ में है, नौकरी की तलाश जारी है और हर महीने का खर्च अपनी जगह खड़ा है। अब ऐसे युवाओं को राहत देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बेरोजगारी भत्ते का नया ढांचा पेश किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने भरोसा कर्मसूची (Bhorsha Karmasuchi) का ऐलान किया है।
इसके तहत ग्रेजुएट युवाओं के लिए ₹2,000 और गैर-ग्रेजुएट युवाओं के लिए ₹1,500 महीने की सहायता घोषित की है। यह रकम जनवरी 2027 से सीधे बैंक खाते में भेजने की योजना है। हालांकि, इस आर्थिक मदद के लिए उम्र, शैक्षणिक योग्यता और दूसरी सरकारी योजनाओं से जुड़े नियमों को पूरा करना जरूरी होगा।
पश्चिम बंगाल सरकार की नई योजना के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने ₹2,000 दिए जाएंगे। सरकारी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) से डिप्लोमा करने वाले पात्र युवाओं को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। वहीं जो बेरोजगार युवा ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाए हैं, उन्हें हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना पहले की तृणमूल कांग्रेस सरकार की युवा साथी योजना की जगह लाई गई है।
मुख्यमंत्री के ऐलान के मुताबिक, योजना के तहत भुगतान जनवरी 2027 से शुरू करने की तैयारी है। हर महीने के दूसरे हफ्ते में सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। योजना का औपचारिक शुभारंभ फरवरी में एक कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा।
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत भविष्य में मिलने वाली रकम बढ़ाने का भी वादा किया है। वित्त वर्ष 2028-29 से ग्रेजुएट और पात्र डिप्लोमा धारकों को हर महीने ₹3,000 दिए जाने की योजना है।
गैर-ग्रेजुएट युवाओं की सहायता राशि भी बढ़ाकर ₹2,000 महीने की जाएगी। इस तरह मौजूदा व्यवस्था में ग्रेजुएट युवाओं को ₹2,000 और गैर-ग्रेजुएट युवाओं को ₹1,500 मिलेंगे, जबकि 2028-29 से प्रस्तावित नई दरें क्रमशः ₹3,000 और ₹2,000 रुपये मिलेंगे।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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