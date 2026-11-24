West Bengal Unemployment Allowance: डिग्री हाथ में है, नौकरी की तलाश जारी है और हर महीने का खर्च अपनी जगह खड़ा है। अब ऐसे युवाओं को राहत देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बेरोजगारी भत्ते का नया ढांचा पेश किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने भरोसा कर्मसूची (Bhorsha Karmasuchi) का ऐलान किया है।
इसके तहत ग्रेजुएट युवाओं के लिए ₹2,000 और गैर-ग्रेजुएट युवाओं के लिए ₹1,500 महीने की सहायता घोषित की है। यह रकम जनवरी 2027 से सीधे बैंक खाते में भेजने की योजना है। हालांकि, इस आर्थिक मदद के लिए उम्र, शैक्षणिक योग्यता और दूसरी सरकारी योजनाओं से जुड़े नियमों को पूरा करना जरूरी होगा।
पश्चिम बंगाल सरकार की नई योजना के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने ₹2,000 दिए जाएंगे। सरकारी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) से डिप्लोमा करने वाले पात्र युवाओं को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। वहीं जो बेरोजगार युवा ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाए हैं, उन्हें हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना पहले की तृणमूल कांग्रेस सरकार की युवा साथी योजना की जगह लाई गई है।
मुख्यमंत्री के ऐलान के मुताबिक, योजना के तहत भुगतान जनवरी 2027 से शुरू करने की तैयारी है। हर महीने के दूसरे हफ्ते में सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। योजना का औपचारिक शुभारंभ फरवरी में एक कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा।
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत भविष्य में मिलने वाली रकम बढ़ाने का भी वादा किया है। वित्त वर्ष 2028-29 से ग्रेजुएट और पात्र डिप्लोमा धारकों को हर महीने ₹3,000 दिए जाने की योजना है।
गैर-ग्रेजुएट युवाओं की सहायता राशि भी बढ़ाकर ₹2,000 महीने की जाएगी। इस तरह मौजूदा व्यवस्था में ग्रेजुएट युवाओं को ₹2,000 और गैर-ग्रेजुएट युवाओं को ₹1,500 मिलेंगे, जबकि 2028-29 से प्रस्तावित नई दरें क्रमशः ₹3,000 और ₹2,000 रुपये मिलेंगे।