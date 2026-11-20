EPFO Minimum Pension Latest News: अगर आप भी EPFO की पेंशन योजना के तहत हर महीने पेंशन लेते हैं या रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का इंतजार कर रहे हैं, तो 19 नवंबर की बैठक से जुड़ी ये खबर आपके काम की है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 कर सकता है। ऐसे में लाखों पेंशनर्स को उम्मीद थी कि इस बार उनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा। आइए जानते हैं कल मीटिंग में क्या हुआ।
ईपीएफओ की बैठक के बाद सामने आई जानकारी से पता चला है कि पेंशनर्स की 3000 वाली उम्मीदों पर पानी फिर गया है। EPFO की बैठक में ₹3,000 न्यूनतम पेंशन करने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। यानी अभी भी पात्र EPS-95 पेंशनर्स को न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह ही मिलेंगे। हालांकि, बैठक में PF से जुड़े अन्य फैसले लिए गए हैं।
EPFO की 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की। बैठक से पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि सरकार EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि बैठक के बाद सरकार की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। पेंशनर्स को अभी पुराने नियमों के मुताबिक ही भुगतान मिलेगा।
|फैसला
|पहले का नियम
|नया बदलाव
|किसे होगा फायदा?
|PF की किस्तों में निकासी (SWP)
|रिटायरमेंट पर PF की रकम एक साथ निकालने का विकल्प
|अब PF की रकम नियमित किस्तों में निकाल सकेंगे
|रिटायर होने वाले कर्मचारियों को
|PF खाते में न्यूनतम बैलेंस
|25% रकम खाते में रखनी जरूरी थी
|न्यूनतम बैलेंस की सीमा घटाकर 10% की गई
|जरूरत पड़ने पर ज्यादा PF निकालने वाले कर्मचारियों को
|नौकरी छोड़ने पर PF निकासी
|अंतिम PF निकासी के लिए 12 महीने इंतजार
|प्रतीक्षा अवधि घटाकर 2 महीने की गई
बता दें कि पेंशनर्स की मांग है कि महंगाई, दवाइयों, राशन, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च काफी बढ़ चुका है। ऐसे में ₹1,000 महीने में किसी बुजुर्ग व्यक्ति का गुजारा करना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए। EPS-95 से जुड़े कई संगठन न्यूनतम पेंशन ₹7,500 प्रति माह करने और इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग उठा रहे हैं। हालांकि, अभी सरकार ने न तो ₹3,000 और न ही ₹7,500 न्यूनतम पेंशन को मंजूरी देने का आधिकारिक ऐलान किया है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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