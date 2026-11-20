सेविंग अकाउंट में जमा पैसे पर ही फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) का ब्याज मिले और जब पैसे निकालें तो पूरी एफडी टूटे भी नहीं। बैंक ऐसी भी सुविधा देते हैं। इसे ऑटो-स्वीप एफडी (Auto-Sweep FD) या स्वीप-इन एफडी या फ्लेक्सी एफडी जैसे नामों से जाना जाता है। यह बैंक की ऐसी सुविधा है जिसमें सेविंग अकाउंट में एक निर्धारित सीमा से अधिक जमा रकम अपने आप एफडी में बदल जाती है।
इससे आपको सेविंग अकाउंट की तुलना में ज्यादा ब्याज मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको पूरी एफडी तुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जितनी रकम निकालते हैं, उतनी रकम के बराबर एफडी का हिस्सा टूट जाता है और बाकी एफडी पर ब्याज मिलता रहता है। अलग-अलग बैंक इन सुविधाओं के लिए अलग नाम और शर्तें इस्तेमाल करते हैं।
मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपये हैं और आपने बैंक में 50,000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस रखने का निर्देश दिया है। तब आपका 50,000 रुपया ऑटो स्वीप से एफडी में चला जाएगा। अब आपको 10 हजार रुपये की जरूरत पड़ गई। आपने 10,000 रुपये रकम निकाल लिए तो बाकी का 40,000 रुपये अब भी एफडी अकाउंट में ही रहेगा।बैंक 10 हजार रुपया आपके एफडी से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा।
ऑटो-स्वीप एफडी में अतिरिक्त सेविंग बैलेंस अपने आप एफडी में जाता है, जबकि स्वीप-इन एफडी में पहले से मौजूद एफडी को सेविंग अकाउंट से लिंक किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर उसी एफडी से पैसा निकाला जाता है।
|आधार
|सामान्य FD
|ऑटो-स्वीप FD
|पैसा जमा करना
|खुद जमा करना पड़ता है
|अतिरिक्त बैलेंस स्वतः जमा
|ब्याज
|FD की दर
|FD की दर
|निकासी
|समय से पहले FD तोड़नी पड़ सकती है
|जरूरत के अनुसार आंशिक रकम निकलती है
|शेष जमा
|FD में रहता है
|FD में बना रहता है
|लिक्विडिटी
|अपेक्षाकृत कम
|अपेक्षाकृत अधिक
|सुविधा
|मैनुअल
|ऑटोमैटिक
ऑटो-स्वीप के तहत बनी एफडी पर बैंक की लागू एफडी ब्याज दर मिल जाती है, लेकिन एफडी की अवधि बैंक निर्धारित कर सकता है। वहीं, कुछ बैंक आंशिक निकासी पर कोई जुर्माना नहीं लेते, जबकि कुछ में प्रीमैच्योर विड्रॉल पेनल्टी लग सकती है। संभव है कि बैंक निकाली गई रकम पर ब्याज की गणना वास्तविक अवधि और बैंक के नियमों के अनुसार करे।
बैंक LIFO (लास्ट इन, फर्स्ट आउट) या FIFO (फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट) नियम अपना सकता है। उदाहरण के लिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऑटो-स्वीप एफडी के लिए कुछ शर्तों के तहत प्रीमैच्योर निकासी पर पेनल्टी नहीं है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा की फ्लेक्सी एफडी में लागू प्रीमैच्योर क्लोजर नियमों के अनुसार पेनल्टी लग सकती है।
देश के कई बैंक अलग-अलग नामों से ऑटो-स्वीप एफडी की सुविधा देते हैं।
|बैंक
|सुविधा
|आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
|ऑटो-स्वीप एफडी
|एचडीएफसी बैंक
|स्वीप-इन फैसिलिटी
|बैंक ऑफ बड़ौदा
|फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट
|एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
|स्वीप-इन फैसिलिटी
|इंडसइंड बैंक
|ऑटो-स्वीप एफडी
|एसबीआई
|मल्टि ऑप्शन डिपोजिट (MOD) स्कीम
|आईसीआईसीआई बैंक
|मनी मैक्सिमाइजर फैसिलिटी
|एक्सिस बैंक
|एनकैश 24
|कोटक महिंद्रा बैंक
|एक्टिव मनी
|पीएनबी
|स्वीप इन/आउट फैसिलिटी
|बैंक ऑफ इंडिया
|स्टार स्वीप
|डीबीएस बैंक
|स्वीप इन/आउट फैसिलिटी
ऑटो-स्वीप एफडी की सुविधा एक इमरजेंसी फंड का भी काम कर सकता है। यह हाल-फिलहाल के लिए सेविंग मैनेजमेंट का एक उपयोगी विकल्प भी हो सकता है। हालांकि, इसमें पूरा इमरजेंसी फंड इसमें रखने से निकासी की शर्तें और ब्याज दर जरूर देख लें।
कुल मिलाकर, अगर आपके सेविंग अकाउंट में अक्सर अतिरिक्त पैसा पड़ा रहता है।आपको कभी भी अचानक पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आप अपनी बचत पर सामान्य सेविंग अकाउंट से बेहतर ब्याज चाहते हैं, लेकिन पूरा पैसा एफडी में लॉक नहीं करना चाहते। ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए यह सुविधा बहुत उपयुक्त है।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। निवेश करने से पहले किसी प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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