Lifestyle Inflation: कमाई बढ़ी, बचत नहीं! इन 6 टेस्ट से जानिए कहीं आप 'लाइफस्टाइल क्रीप' के शिकार तो नहीं

एक फिल्म आई थी 'आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया'। लोगों ने खूब पसंद किया क्योंकि यह घर-घर की कहानी जान पड़ती है। अगर लाइफस्टाइल क्रीप को आसान भाषा में कहें तो 'आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया' कहना बिल्कुल उपयुक्त है। मजेदार बात है कि लाइफस्टाइल क्रीप के जाल में फंसे लोग आमदनी बढ़ने के अनुसार ही बचत के मामले में ‘गरीब’ होते जाते हैं। आइए जानते हैं कि यह घनचक्कर क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं।

क्या होता है लाइफस्टाइल क्रीप? लाइफस्टाइल क्रीप की स्थिति तब बनती है जब किसी की आमदनी में बढ़ती है तो वह अपना खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। इससे, उसकी बचत या तो स्थिर रहती है या फिर घटने लगती है। तब रहन-सहन का स्तर तो अपग्रेड होता रहता है, लेकिन संपत्ति बनाने के मामले में ठन-ठन गोपाल। तब पुरानी इच्छाएं, नई जरूरतें बन जाती हैं और विलासिता, अनिवार्य आवश्यकता में बदल जाती है। ऐसे लोगों के पास हजारों इच्छाएं होती हैं, बस पैसे आने का इंतजार होता है, और जब पैसा आता है तो कहां जाता है, कुछ पता नहीं चलता।

लाइफस्टाइल क्रीप समझने के छह टेस्ट 1. आय बढ़ने के बावजूद आपकी बचत और म्यूचुअल फंड एसआईपी (SIP) की राशि जस की तस बनी हुई है या घट गई है।

2. आप बिना किसी त्योहार या सेल का इंतजार किए महंगे गैजेट्स खरीद लेते हैं और ब्रांड या सुविधा के लिए अधिक कीमत चुकाने में संकोच नहीं करते।

3. रिश्तेदारों या दोस्तों के सोशल मीडिया पोस्ट देखकर विदेश यात्रा या नई कार खरीदने की होड़ में अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं।

4. लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों को खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, बिल का पूरा भुगतान न कर उसे रोल-ओवर करते हैं और पैसे आने से पहले महंगी चीजें ईएमआई पर ले लेते हैं। आपकी ईएमआई आपकी टेक-होम सैलरी के 40% को पार कर जाए, तो यह एक गंभीर चेतावनी है।

5. यह सोचते हैं कि अब पर्याप्त पैसा आ रहा है, इसलिए खर्चों को ट्रैक करने या बजट बनाने की जरूरत ही क्या है।

6. महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्यों को टालना: लाइफस्टाइल मेंटेन करते रहने की प्राथमिकता के कारण घर खरीदने या रिटायरमेंट जैसे बड़े लक्ष्यों को बार-बार आगे बढ़ाते हैं।

सामान्य महंगाई बनाम जीवनशैली की महंगाई का अंतर समझें सामान्य महंगाई का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन जीवनशैली से जुड़ी महंगाई व्यक्तिगत होती है। सामान्य महंगाई में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने के कारण आपका खर्च बढ़ता है, जिससे आपकी क्रय शक्ति कम होती है, भले ही आपने पहले के मुकाबले ज्यादा उपभोग नहीं कर रहे हों। लेकिन, लाइफस्टाइल महंगाई में इनकम बढ़ने के कारण आपकी उपभोग की आदतें बदल जाती हैं और आप खुद अपनी मर्जी से खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं।

तो फिर इस जाल में फंसने से बचें कैसे? लाइफस्टाइल क्रीप के जाल में फंसने से बचने के लिए आपको हमेशा सजग रहना होगा। इंपल्सिव बाइंग रोकनी होगी और खुद से हमेशा पूछते रहना होगा कि क्या जो खरीदने की इच्छा हो रही है, वह सच में जरूरी है या फिर मेरा मन हावी हो गया है। अगर आप मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो पैसा आते ही उसे सही जगह ट्रांसफर करने की व्यवस्था कर दें। फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।

इसके लिए कम से कम एक अतिरिक्त बैंक खाता रखें जिसमें महीने भर के जेनुइन खर्चे के अलावा निवेश के पैसे और नई बचत के लिए कुछ अतिरिक्त रकम ट्रांसफर कर दें और भूल जाएं कि इस खाते में पैसा है भी। उस खाते से पैसा ट्रांसफर तभी करें जब आपको एसआईपी भरनी हो या कोई ना कोई निवेश करना हो। इसके अलावा, इन पांच सूत्रों का सहारा लिया जा सकता है।

1. पहले बचाएं, बाद में खर्च करें का नियम: वेतन बढ़ने या बोनस मिलने पर उसे सीधे खर्च करने के बजाय निवेश में लगाएं।

2. 50-25-25 का फॉर्मूला: अपनी बढ़ी हुई आय का कम से कम 50% हिस्सा भविष्य के दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए निवेश करें, 20-25% हिस्सा पुराने कर्ज को चुकाने में लगाएं, और केवल बचे हुए 25% हिस्से से ही अपनी जीवनशैली को अपग्रेड करें।

3. सेविंग ऑटोमेशन का नियम: सैलरी आते ही निवेश खातों या बचत खातों में ऑटोमैटिक ट्रांसफर (Auto-debit) सेट कर दें ताकि खर्च करने के लिए हाथ में सीमित पैसा ही बचे।

4. 48 घंटे का नियम: किसी भी गैर-जरूरी या महंगी चीज को खरीदने का मन होने पर कम से कम 48 घंटे और बहुत बड़ी चीजों के लिए 30 दिन का इंतजार करें। इससे तात्कालिक आवेग (Impulse Buying) में होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है।

5. जरूरत और पसंद का नियम: यदि आप टेक-होम सैलरी की कम से कम 30% पैसे बचा लेते हैं, तभी पसंद की चीजों पर खर्च करें, वरना आवश्यक खर्चों तक सीमित रहें।