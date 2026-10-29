Health Insurance: अगर रिजेक्ट हो जाए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम तो क्या करें? अस्पताल से अदालत तक की बातें जान लीजिए

Healt Insurance Claim: स्वास्थ्य बीमा करवाते वक्त आपने ईमानदारी से सभी सही जानकारियां दी और जरूरी दस्तावेज भी दिए। उसके बाद भी मौका आने पर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम खारिज कर दे तो? ऐसी घटना आपको परेशान कर सकती है, लेकिन बात आपको रास्ता तो निकालना होगा। आपको देखना होगा कि क्लेम करने में आपकी तरफ से कोई गलती तो नहीं हुई है? घबराने की जगह इस बात का पता लगाएं कि क्या अस्पताल ने मेडिकल रिकॉर्ड बनाने में कोई गड़बड़ी की है? अगर सबकुछ ठीक है, फिर भी बीमा कंपनी क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो आगे का रास्ता क्या हो? आइए आज इन बातों को विस्तार से जानते हैं।
पहले एक सच्ची घटना से समझते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम में कैसी समस्या आ सकती है। 76 वर्ष की मधु साहनी इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती हुईं। उनका इलाज हुआ, लेकिन अस्पताल ने गलत कागज बना दिया। साहनी के पास दो हेल्थ इंश्योरेंस थे। कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। साहनी ने जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग में शिकायत की और फैसला उनके पक्ष में आ गया।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि इंश्योरेंस कंपनी यह अच्छी तरह समझा नहीं सकी कि क्लेम डॉक्युमेंट्स में क्या कमी रह गई थी। स्टेवेल.हेल्थ के को-फाउंडर अरुण राममूर्ति कहते हैं, 'बीमा कंपनी बीमाधारक के दावे की जांच करते वक्त उचित साक्ष्य की ही मांग कर सकती है। वह एक ही दस्तावेज बार-बार नहीं मांग सकती और ऐसे दस्तावेज भी नहीं मांग सकती जो बीमाधारक के लिए उपलब्ध करवाना असंभव है।'
एक बात सबको गांठ बांध लेनी चाहिए कि अस्पताल के मेडिकल बिल से ही इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल जाता है। इंश्योरेंस कंपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट्स और डिस्चार्ज समरी देखती हैं। कई मामलों में तो डॉक्टरों की इंटरनल डेली केस रिपोर्ट भी देखा जाता है। सिक्यॉरनाउ के को-फाउंडर कपिल मेहता कहते हैं, 'हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में गलतियां आम बात हो गई हैं क्योंकि इन्हें इलाज करने वाले डॉक्टर की जगह अक्सर जूनियर डॉक्टर लिखते हैं।' इसलिए जरूरी है कि बीमा कंपनी के पास क्लेम करने से पहले डिस्चार्ज समरी को खुद ही गौर से पढ़ लें।
इंश्योरेंस समाधान की को-फाउंडर और सीओओ शिल्पा अरोड़ा कहती हैं, ‘अगर आपको कोई गलती मिलती है तो हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट और इलाज करने वाले डॉक्टर से संपर्क कर सुधार करवाएं। हॉस्पिटल को नया डिस्चार्ज समरी बनाकर देना चाहिए। साथ ही एक लेटर भी होना चाहिए जिसमें साफ-साफ बताया गया हो कि गलती क्यों हुई थी और वास्तविक स्थिति क्या है।’
सभी सटीक दस्तावेजों के जमा करवाने के बावजूद बीमा कंपनी टालमटोल कर रही है, तरह-तरह के अनुचित दस्तावेजों की मांग कर रही है, पूरे पैसे नहीं दे रही है या पूरा क्लेम ही खारिज कर रही है तो उससे लिखित में कारण बताने की मांग करें। अगर आपने किसी ब्रोकर या एजेंट के जरिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो उनसे संपर्क करें, वो आपकी ओर से बीमा कंपनी की क्लेम टीम से बात करेंगे। कई बार मामला यहीं सुलट जाता है।
अगर, समाधान नहीं मिले तो बीमा कंपनी के ग्रीवांस सेल में शिकायत दर्ज करवाएं। आपको अपने एजेंट या ब्रोकर से दस्तावेज तैयार कराने में मदद लेनी चाहिए। अगर इन्हें हीला-हवाली करते देखें तो फीस देकर क्लेम एक्सपर्ट की सेवा भी ले सकते हैं। बहरहाल, ग्रीवांस रीड्रेसल ऑफिसर को 14 दिन के अंदर फैसला देना अनिवार्य होता है। अगर आप ग्रीवांस सेल के फैसले से असहमत हैं तो फिर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की ओर से संचालित बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाते ही तीन दिन के अंदर अकनॉलेजमेंट रिसीट मिल जाती है और 15 दिन में फैसला आ जाता है।
अगर आप बीमा भरोसा के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हैं तो आपको बीमा लोकपाल का रुख करना होगा। यह एक अर्ध-न्यायिक संस्था है जिसके पास 50 लाख रुपये तक के क्लेम अमाउंट से जुड़े विवादों की सुनवाई करने का अधिकार है। बीमा लोकपाल का फैसला बीमा कंपनी को माननी ही होती है। ध्यान रहे कि बीमा लोकपाल के पास क्लेम खारिज होने के 1 वर्ष के अंदर ही पहुंचना होता है। अगर बीमा लोकपाल ने भी आपका दावा खारिज कर दिया और आप आगे भी मुकदमा लड़ना चाहते हैं तो कन्ज्यूमर कोर्ट का विकल्प बचा है। आप दो वर्ष के अंदर उपभोक्ता अदालत में अपनी अर्जी डाल सकते हैं।
Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। अगर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए और स्थिति संभल नहीं रही हो तो आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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