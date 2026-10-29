Health Insurance: अगर रिजेक्ट हो जाए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम तो क्या करें? अस्पताल से अदालत तक की बातें जान लीजिए

Healt Insurance Claim: स्वास्थ्य बीमा करवाते वक्त आपने ईमानदारी से सभी सही जानकारियां दी और जरूरी दस्तावेज भी दिए। उसके बाद भी मौका आने पर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम खारिज कर दे तो? ऐसी घटना आपको परेशान कर सकती है, लेकिन बात आपको रास्ता तो निकालना होगा। आपको देखना होगा कि क्लेम करने में आपकी तरफ से कोई गलती तो नहीं हुई है? घबराने की जगह इस बात का पता लगाएं कि क्या अस्पताल ने मेडिकल रिकॉर्ड बनाने में कोई गड़बड़ी की है? अगर सबकुछ ठीक है, फिर भी बीमा कंपनी क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो आगे का रास्ता क्या हो? आइए आज इन बातों को विस्तार से जानते हैं।

अनुचित दस्तावेज की मांग भी करती है बीमा कंपनी पहले एक सच्ची घटना से समझते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम में कैसी समस्या आ सकती है। 76 वर्ष की मधु साहनी इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती हुईं। उनका इलाज हुआ, लेकिन अस्पताल ने गलत कागज बना दिया। साहनी के पास दो हेल्थ इंश्योरेंस थे। कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। साहनी ने जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग में शिकायत की और फैसला उनके पक्ष में आ गया।

आयोग से बीमा कंपनी को लगी लताड़ आयोग ने अपने आदेश में कहा कि इंश्योरेंस कंपनी यह अच्छी तरह समझा नहीं सकी कि क्लेम डॉक्युमेंट्स में क्या कमी रह गई थी। स्टेवेल.हेल्थ के को-फाउंडर अरुण राममूर्ति कहते हैं, 'बीमा कंपनी बीमाधारक के दावे की जांच करते वक्त उचित साक्ष्य की ही मांग कर सकती है। वह एक ही दस्तावेज बार-बार नहीं मांग सकती और ऐसे दस्तावेज भी नहीं मांग सकती जो बीमाधारक के लिए उपलब्ध करवाना असंभव है।'

View full Image View full Image इंश्योरेंस क्लेम रेशियो समझें (AI Inforgraph) ( ChatGPT )

सिर्फ मेडिकल बिल से नहीं मिलता इंश्योरेंस क्लेम एक बात सबको गांठ बांध लेनी चाहिए कि अस्पताल के मेडिकल बिल से ही इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल जाता है। इंश्योरेंस कंपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट्स और डिस्चार्ज समरी देखती हैं। कई मामलों में तो डॉक्टरों की इंटरनल डेली केस रिपोर्ट भी देखा जाता है। सिक्यॉरनाउ के को-फाउंडर कपिल मेहता कहते हैं, 'हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में गलतियां आम बात हो गई हैं क्योंकि इन्हें इलाज करने वाले डॉक्टर की जगह अक्सर जूनियर डॉक्टर लिखते हैं।' इसलिए जरूरी है कि बीमा कंपनी के पास क्लेम करने से पहले डिस्चार्ज समरी को खुद ही गौर से पढ़ लें।

डिस्चार्ज समरी पर दें ध्यान इंश्योरेंस समाधान की को-फाउंडर और सीओओ शिल्पा अरोड़ा कहती हैं, ‘अगर आपको कोई गलती मिलती है तो हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट और इलाज करने वाले डॉक्टर से संपर्क कर सुधार करवाएं। हॉस्पिटल को नया डिस्चार्ज समरी बनाकर देना चाहिए। साथ ही एक लेटर भी होना चाहिए जिसमें साफ-साफ बताया गया हो कि गलती क्यों हुई थी और वास्तविक स्थिति क्या है।’

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें? सभी सटीक दस्तावेजों के जमा करवाने के बावजूद बीमा कंपनी टालमटोल कर रही है, तरह-तरह के अनुचित दस्तावेजों की मांग कर रही है, पूरे पैसे नहीं दे रही है या पूरा क्लेम ही खारिज कर रही है तो उससे लिखित में कारण बताने की मांग करें। अगर आपने किसी ब्रोकर या एजेंट के जरिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो उनसे संपर्क करें, वो आपकी ओर से बीमा कंपनी की क्लेम टीम से बात करेंगे। कई बार मामला यहीं सुलट जाता है।

ग्रीवांस सेल से शुरू होता है समाधान का रास्ता अगर, समाधान नहीं मिले तो बीमा कंपनी के ग्रीवांस सेल में शिकायत दर्ज करवाएं। आपको अपने एजेंट या ब्रोकर से दस्तावेज तैयार कराने में मदद लेनी चाहिए। अगर इन्हें हीला-हवाली करते देखें तो फीस देकर क्लेम एक्सपर्ट की सेवा भी ले सकते हैं। बहरहाल, ग्रीवांस रीड्रेसल ऑफिसर को 14 दिन के अंदर फैसला देना अनिवार्य होता है। अगर आप ग्रीवांस सेल के फैसले से असहमत हैं तो फिर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की ओर से संचालित बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाते ही तीन दिन के अंदर अकनॉलेजमेंट रिसीट मिल जाती है और 15 दिन में फैसला आ जाता है।

बीमा भरोसा पोर्टल, बीमा लोकपाल, कन्ज्यूमर कोर्ट तक लडे़ं लड़ाई अगर आप बीमा भरोसा के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हैं तो आपको बीमा लोकपाल का रुख करना होगा। यह एक अर्ध-न्यायिक संस्था है जिसके पास 50 लाख रुपये तक के क्लेम अमाउंट से जुड़े विवादों की सुनवाई करने का अधिकार है। बीमा लोकपाल का फैसला बीमा कंपनी को माननी ही होती है। ध्यान रहे कि बीमा लोकपाल के पास क्लेम खारिज होने के 1 वर्ष के अंदर ही पहुंचना होता है। अगर बीमा लोकपाल ने भी आपका दावा खारिज कर दिया और आप आगे भी मुकदमा लड़ना चाहते हैं तो कन्ज्यूमर कोर्ट का विकल्प बचा है। आप दो वर्ष के अंदर उपभोक्ता अदालत में अपनी अर्जी डाल सकते हैं।