यदि आप सारा पैसा सामान्य सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देते हैं, तो महज 2.7% से 3.5% वार्षिक ब्याज मिलता है। लेकिन महंगाई दर 5% से 6% है। इस कारण आपके पैसे की कीमत घटती रहती है। दूसरी ओर, अधिक रिटर्न के लालच में इस फंड को इक्विटी या लॉक इन वाली स्कीम्स में लगा दें तो जरूरत के समय ही पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए, सबसे अच्छा यही है कि अपने इमरजेंसी फंड को किसी एक जगह रखने के बजाय तीन लेयर के आर्किटेक्चर में बांट दिया जाए ताकि आपको फंड की सुरक्षा, जरूरत पड़ने पर तुरंत वापसी और बेहतर रिटर्न का संतुलन मिल सके।

इमजरेंसी फंड की पार्किंग का तीन स्तरीय ढांच यह मॉडल आपके पैसे को तीन अलग-अलग सुरक्षा घेरों में विभाजित करता है, जिससे आपको 24x7 नकदी की उपलब्धता और महंगाई को मात देने वाला रिटर्न, दोनों एक साथ मिलते हैं।

टियर 1: तत्काल नकदी यह आपकी रक्षा की पहली और सबसे तेज पंक्ति है। कुल इमरजेंसी फंड का लगभग 17% यानी 1 महीने का खर्च एक ऐसे हाई-यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखें, जो आपके रोजमर्रा के खर्च वाले मुख्य खाते से अलग हो। इसका मुख्य उद्देश्य आधी रात को होने वाली मेडिकल इमरजेंसी, अचानक यात्रा या किसी भी ऐसे संकट से निपटना है, जहां आप बिना किसी देरी के UPI, NEFT या ATM के जरिए पैसे तुरंत आपके पास आ जाए।

टियर 2: त्वरित पहुंच और मध्यम रिटर्न दूसरे स्तर पर लगभग 33% हिस्सा यानी अपने दो महीने के खर्च को ऑटो-स्वाइप या स्वाइप-इन एफडी में रखें। यह सुविधा आपके बचत खाते से सीधे जुड़ी होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब तक पैसा खाते में पड़ा है, आपको एफडी के बराबर ब्याज मिलता है। वहीं, यदि टियर 1 का पैसा कम पड़ जाए, तो आप सीधे डेबिट कार्ड स्वाइप करके या चेक काटकर इस पैसे को तुरंत निकाल सकते हैं। सिस्टम जरूरत के मुताबिक एफडी का उतना ही हिस्सा अपने आप तोड़ देता है।

टियर 3: बेहतर रिटर्न और टैक्स एफिशिएंसी आपके आपातकालीन कोष का सबसे बड़ा 50% हिस्सा यानी 3 महीने का खर्च लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। यह स्तर नौकरी छूटने या किसी बड़े पारिवारिक संकट जैसी स्थितियों के लिए है, जहां आपके पास पैसों का इंतजाम करने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय होता है। ये फंड बेहद सुरक्षित सरकारी ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स में निवेश करते हैं, जिससे आपको एफडी के बराबर रिटर्न और बेहतर टैक्स एफिशिएंसी मिलती है क्योंकि टैक्स तभी लगता है जब आप पैसा निकालते हैं। साथ ही, 'इंस्टा-रिडेम्पशन' सुविधा के तहत आप जरूरत पड़ने पर 30 मिनट के भीतर 50,000 रुपये तक तुरंत निकाल भी सकते हैं।

View full Image View full Image इमरजेंसी फंड रखने का त्रिस्तरीय ढांचा (AI Graphic) ( ChatGPT )

इमरजेंसी फंड मैनेज करने के गोल्डन रूल्स एक मजबूत त्रिस्तरीय आर्किटेक्चर तैयार कर लेना ही काफी नहीं है। समय के साथ उसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। अपने इमरजेंसी फंड को सुरक्षित और हमेशा तैयार रखने के लिए इन तीन नियमों का सख्ती से पालन करें।

रोजमर्रा के खर्च वाले खाते से अलग रखें: इमरजेंसी फंड को कभी भी अपने मुख्य सैलरी या रोजमर्रा के खर्च वाले बैंक खाते में न मिलाएं। जब पैसा एक ही खाते में होता है, तो शॉपिंग, बिल पेमेंट या गैर-जरूरी खर्चों में उसके इस्तेमाल होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसके लिए एक समर्पित बैंक खाता और अलग फोलियो ही रखें।

हर साल महंगाई के हिसाब से समीक्षा करें: आज आपका एक महीने का खर्च 50 हजार रुपये है, तो महंगाई और जीवनशैली में बदलाव के कारण दो साल बाद हर महीने 60,000 रुपये की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए साल में कम से कम एक बार अपने मासिक खर्चों का आकलन करें और उसके अनुरूप तीनों टीयर्स में पैसे बढ़ाएं।

इंस्टा-रिडेम्पशन के लिए सीधे AMC प्लेटफॉर्म का उपयोग करें: कई थर्ड-पार्टी इन्वेस्टमेंट ऐप्स के जरिए लिक्विड फंड बेचने पर पैसा बैंक खाते में आने में एक वर्किंग डे का समय लग सकता है। आधी रात या छुट्टी के दिन 30 मिनट के भीतर 50,000 रुपये तक की 'इंस्टा-रिडेम्पशन' सुविधा का लाभ उठाने के लिए सीधे संबंधित म्यूचुअल फंड हाउस (AMC) की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अपना फोलियो एक्सेस तैयार रखें।

तीन जगह पैसा, अलग-अलग उद्देश्य जब आप अपने छह महीने के खर्च को किसी एक जगह अटकाने के बजाय थ्री टीयर आर्किटेक्चर में बांटते हैं, तो आपको सुरक्षा, लिक्विडिटी और रिटर्न का एकदम सटीक संतुलन मिलता है। इससे सेविंग्स अकाउंट आपको आधी रात की किसी भी जरूरत के लिए चैन की नींद देता है, ऑटो स्वाइप एफडी बिना ब्याज गंवाए तुरंत निकासी की सुविधा देता है, और लिक्विड म्यूचुअल फंड आपके पैसे को महंगाई से लड़ने की ताकत देता है। आज ही अपने खर्चों का हिसाब लगाएं और इस त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दें।