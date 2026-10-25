Monday Bank Closed: कल इन 6 शहरों में बंद रहेंगे बैंक, RBI ने क्यों दी छुट्टी? अपने शहर का हाल जानिए

Bank Holiday Tomorrow: अक्टूबर का आखिरी सप्ताह कल से शुरू होने जा रहा है और 26 अक्टूबर सोमवार को ही 6 शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, कल देशभर के कई शहरों की बैंक शाखाओं में छुट्टी रहने वाली है। आइए बैंक बंद रहने की वजह जानते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, सोमवार को अगरतला, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर जैसे शहरों में बैंक शाखाओं में ताला लटका मिलेगा। ऐसे में अगर आपको चेक जमा करना है, बैंक में दस्तावेज देने हैं या किसी दूसरे काम के लिए शाखा जाना है, तो पहले अपने शहर की छुट्टी की स्थिति जरूर जांच लें।
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|बैंक बंद रहने वाले शहर
|26 अक्टूबर 2026
|सोमवार
|लक्ष्मी पूजा, विलय दिवस और महर्षि वाल्मीकि जयंती
|अगरतला, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर
|29 अक्टूबर 2026
|गुरुवार
|करवा चौथ
|शिमला
|31 अक्टूबर 2026
|शनिवार
|सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती
|अहमदाबाद
अगर आपके शहर में बैंक बंद हैं, तो भी आप बैंक के अधिकतर काम निपटा सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं और यूपीआई की मदद से आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैश की जरूरत है, तो आप अपने नजदीकी एटीएम मशीन से कैश निकाल सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक अपने बैंक के ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैलेंस चेक करने, लेनदेन की जानकारी देखने और उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
|तारीख
|दिन / छुट्टी का कारण
|कहां बंद रहेंगे बैंक
|1 नवंबर
|रविवार
|सभी जगह
|8 नवंबर
|रविवार
|सभी जगह
|9 नवंबर
|दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस
|अगरतला, भोपाल, चंडीगढ़, गंगटोक, इंफाल, जयपुर, कानपुर और लखनऊ
|10 नवंबर
|बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा और विक्रम संवत नया साल
|अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर
|11 नवंबर
|लक्ष्मी पूजा, भाई दूज, भ्रातृद्वितीया और निंगोल चकौबा
|गंगटोक, इंफाल, कोलकाता, लखनऊ और शिमला
|13 नवंबर
|वांगला महोत्सव
|शिलांग
|14 नवंबर
|दूसरा शनिवार
|सभी जगह
|15 नवंबर
|रविवार
|सभी जगह
|16 नवंबर
|छठ पूजा
|पटना और रांची
|20 नवंबर
|इगास-बगवाल पर्व
|देहरादून
|22 नवंबर
|रविवार
|सभी जगह
|23 नवंबर
|सेंग कुट स्नेम
|शिलांग
|24 नवंबर
|गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमा
|दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर और कोहिमा
|27 नवंबर
|कनकदास जयंती
|बेंगलुरु
|28 नवंबर
|चौथा शनिवार
|सभी जगह
|29 नवंबर
|रविवार
|सभी जगह
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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