Monday Bank Closed: कल इन 6 शहरों में बंद रहेंगे बैंक, RBI ने क्यों दी छुट्टी? अपने शहर का हाल जानिए

Bank Closed Tomorrow:  अगर कल आप बैंक जाकर अपना कोई अधूरा काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो जरा ठहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के कैलेंडर के अनुसार, 26 अक्टूबर को छह शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड25 Oct 2026, 08:18 PM IST
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सोमवार को इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक
सोमवार को इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक(AI generated image for representational purposes only)

Bank Holiday Tomorrow: अक्टूबर का आखिरी सप्ताह कल से शुरू होने जा रहा है और 26 अक्टूबर सोमवार को ही 6 शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, कल देशभर के कई शहरों की बैंक शाखाओं में छुट्टी रहने वाली है। आइए बैंक बंद रहने की वजह जानते हैं।

26 अक्टूबर को किन शहरों में बंद रहेंगे बैंक?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, सोमवार को अगरतला, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर जैसे शहरों में बैंक शाखाओं में ताला लटका मिलेगा। ऐसे में अगर आपको चेक जमा करना है, बैंक में दस्तावेज देने हैं या किसी दूसरे काम के लिए शाखा जाना है, तो पहले अपने शहर की छुट्टी की स्थिति जरूर जांच लें।

अक्टूबर में कब-कब रहेगी बैंक की छुट्टी?

तारीखदिनछुट्टी का कारणबैंक बंद रहने वाले शहर
26 अक्टूबर 2026सोमवारलक्ष्मी पूजा, विलय दिवस और महर्षि वाल्मीकि जयंतीअगरतला, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर
29 अक्टूबर 2026गुरुवारकरवा चौथशिमला
31 अक्टूबर 2026शनिवारसरदार वल्लभभाई पटेल जयंतीअहमदाबाद
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बैंक बंद होने पर भी जारी रहेंगी ये सेवाएं

अगर आपके शहर में बैंक बंद हैं, तो भी आप बैंक के अधिकतर काम निपटा सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं और यूपीआई की मदद से आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैश की जरूरत है, तो आप अपने नजदीकी एटीएम मशीन से कैश निकाल सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक अपने बैंक के ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैलेंस चेक करने, लेनदेन की जानकारी देखने और उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

नवंबर 2026 में बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट

तारीखदिन / छुट्टी का कारणकहां बंद रहेंगे बैंक
1 नवंबररविवारसभी जगह
8 नवंबररविवारसभी जगह
9 नवंबरदिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवसअगरतला, भोपाल, चंडीगढ़, गंगटोक, इंफाल, जयपुर, कानपुर और लखनऊ
10 नवंबरबलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा और विक्रम संवत नया सालअहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर
11 नवंबरलक्ष्मी पूजा, भाई दूज, भ्रातृद्वितीया और निंगोल चकौबागंगटोक, इंफाल, कोलकाता, लखनऊ और शिमला
13 नवंबरवांगला महोत्सवशिलांग
14 नवंबरदूसरा शनिवारसभी जगह
15 नवंबररविवारसभी जगह
16 नवंबरछठ पूजापटना और रांची
20 नवंबरइगास-बगवाल पर्वदेहरादून
22 नवंबररविवारसभी जगह
23 नवंबरसेंग कुट स्नेमशिलांग
24 नवंबरगुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमादिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर और कोहिमा
27 नवंबरकनकदास जयंतीबेंगलुरु
28 नवंबरचौथा शनिवारसभी जगह
29 नवंबररविवारसभी जगह

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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