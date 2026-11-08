जनवरी में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था सोना, अब दिल्ली में कम क्यों गिरा भाव? समझें इसके पीछे की 3 बड़ी वजहें

अगर आपने जनवरी में सोने की रिकॉर्ड कीमत पर दिल्ली में गोल्ड खरीदा था, तो आपको लंदन या न्यूयॉर्क में उसी दिन सोना खरीदने वाले व्यक्ति के मुकाबले कम नुकसान हुआ होगा। इसकी वजह भारत में सोने की कीमतों पर लगने वाला आयात शुल्क, रुपये की विनिमय दर और घरेलू बाजार में मिलने वाला प्रीमियम है।
शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने की कीमत 4,068.71 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई। यह 29 जनवरी 2026 को बने 5,379 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर से करीब 24 फीसदी कम है। वहीं, दिल्ली में 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत धनतेरस पर 1,46,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रही।
ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक, 29 जनवरी को सोना 1,83,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। इस हिसाब से दिल्ली में सोने की कीमत करीब 20 फीसदी गिरी है।सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुकाबले भारत में सोने की कीमतों में गिरावट करीब 4 फीसदी कम क्यों है? इसके पीछे तीन प्रमुख वजहें हैं।
जनवरी में जब सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी, तब भारत में इस पर 6 फीसदी आयात शुल्क लगता था। लेकिन 13 मई को सरकार ने सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया। इसमें 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 फीसदी कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर शामिल है।
सरकार ने यह फैसला सोने और चांदी के आयात को कम करने, रुपये पर दबाव घटाने और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के उद्देश्य से लिया था। उस समय कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण भी रुपये पर दबाव बढ़ रहा था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील के कुछ दिन बाद आया था।
इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ा। पहले जहां सोने के आयात पर 6 फीसदी शुल्क लगता था, अब यह बढ़कर 15 फीसदी हो गया है। यानी आयात के समय ही सोना पहले के मुकाबले महंगा पड़ने लगा। इसके अलावा खरीदारी के समय 3 फीसदी जीएसटी भी देना होता है।
सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमत डॉलर में तय होती है। ऐसे में जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो भारत में सोने की कीमत बढ़ जाती है। भले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव स्थिर रहे।
29 जनवरी को जब सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था, उस समय रुपया करीब 92 रुपए प्रति डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था। इसके बाद रुपये में और गिरावट आई और मई में यह 96.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया।
हालांकि, इसके बाद रुपये में कुछ सुधार हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक, 6 नवंबर को रुपया 93.905 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। यह जनवरी के मुकाबले करीब 2 फीसदी कमजोर है।
इसका मतलब है कि रुपये की कमजोरी ने भारत में सोने की कीमतों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुकाबले ज्यादा गिरने से कुछ हद तक रोका।
आयात शुल्क और रुपये की कमजोरी को जोड़कर देखें तो भारत में सोने की कीमतों में करीब 16 फीसदी की गिरावट होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविक गिरावट करीब 20 फीसदी रही। इसके पीछे जनवरी में घरेलू बाजार में सोने पर मिलने वाला अतिरिक्त प्रीमियम भी एक बड़ी वजह है।
केंद्रीय बजट से पहले कारोबारियों को उम्मीद थी कि सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है। इसी आशंका में कारोबारियों ने 21 जनवरी को आधिकारिक घरेलू कीमतों के मुकाबले 112 डॉलर प्रति औंस तक प्रीमियम वसूला था। रॉयटर्स के मुताबिक, यह मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा प्रीमियम था।
हैदराबाद की बुलियन कंपनी कैप्सगोल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा वेंकटेश ने उस समय रॉयटर्स से कहा था कि आयात शुल्क बढ़ने की आशंका के कारण कारोबारी रिकॉर्ड कीमतों पर भी प्रीमियम ले रहे हैं।
हालांकि, 1 फरवरी को पेश बजट में सरकार ने आयात शुल्क नहीं बढ़ाया। इसके करीब साढ़े तीन महीने बाद मई में शुल्क बढ़ाया गया। इस दौरान बाजार की स्थिति बदल गई। आयात शुल्क बढ़ने के बाद मांग घटने और पुराने सोने की आपूर्ति बढ़ने से कारोबारियों ने 207 डॉलर प्रति औंस तक की छूट देना शुरू कर दिया था।
अक्टूबर के मध्य तक बाजार सामान्य होने लगा और कारोबारियों की ओर से 7 डॉलर प्रति औंस तक प्रीमियम लिया जा रहा था। यानी जनवरी में भारतीय बाजार में सोने की कीमत में जो अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई थी, उसका एक बड़ा हिस्सा बाद में खत्म हो गया।
आयात शुल्क बढ़ने से भारत में सोना महंगा हुआ है। इसका असर इसकी मांग पर भी पड़ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि इस साल भारत में सोने की मांग घटकर करीब 650 टन रह सकती है। यह 2020 के बाद सबसे निचला स्तर होगा।
काउंसिल के भारतीय परिचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन जैन ने रॉयटर्स को बताया कि सितंबर तिमाही में आधिकारिक सोने का आयात भी कुछ हद तक घटा है। इसकी एक वजह आयात शुल्क बढ़ने के बाद अनौपचारिक माध्यमों से सोने की आवक बढ़ना है।
इस साल धनतेरस पर ज्वेलर्स को सोने की बिक्री के कुल मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन वजन के हिसाब से बिक्री पिछले साल के आसपास रहने का अनुमान था।
ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने त्योहार से पहले पीटीआई से कहा था कि सोने की बिक्री की मात्रा में पिछले साल के मुकाबले कोई खास बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है।
हालांकि, कीमतों में गिरावट के बावजूद दिल्ली में सोना पिछले साल की धनतेरस के मुकाबले करीब 10 फीसदी महंगा है। पिछले साल धनतेरस पर सोने का भाव 1,32,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था।
सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बाजार के बीच अंतर देखने को मिला है। 6 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 52 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। यह जनवरी में बने 121.64 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर से करीब 57 फीसदी कम है।
वहीं, दिल्ली में शुक्रवार को चांदी 1,92,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। 29 जनवरी को इसका भाव 4,04,500 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। इस हिसाब से घरेलू बाजार में चांदी की कीमत करीब 52 फीसदी गिर चुकी है।
चांदी पर भी मई में आयात शुल्क बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया था। इसके अलावा सरकार ने चांदी की ज्यादातर बार के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। अब इनके आयात के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.