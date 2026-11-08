जनवरी में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था सोना, अब दिल्ली में कम क्यों गिरा भाव? समझें इसके पीछे की 3 बड़ी वजहें

अगर आपने जनवरी में सोने की रिकॉर्ड कीमत पर दिल्ली में गोल्ड खरीदा था, तो आपको लंदन या न्यूयॉर्क में उसी दिन सोना खरीदने वाले व्यक्ति के मुकाबले कम नुकसान हुआ होगा। इसकी वजह भारत में सोने की कीमतों पर लगने वाला आयात शुल्क, रुपये की विनिमय दर और घरेलू बाजार में मिलने वाला प्रीमियम है।

शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने की कीमत 4,068.71 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई। यह 29 जनवरी 2026 को बने 5,379 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर से करीब 24 फीसदी कम है। वहीं, दिल्ली में 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत धनतेरस पर 1,46,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रही।

ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक, 29 जनवरी को सोना 1,83,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। इस हिसाब से दिल्ली में सोने की कीमत करीब 20 फीसदी गिरी है।सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुकाबले भारत में सोने की कीमतों में गिरावट करीब 4 फीसदी कम क्यों है? इसके पीछे तीन प्रमुख वजहें हैं।

1. सोने पर बढ़ा आयात शुल्क जनवरी में जब सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी, तब भारत में इस पर 6 फीसदी आयात शुल्क लगता था। लेकिन 13 मई को सरकार ने सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया। इसमें 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 फीसदी कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर शामिल है।

सरकार ने यह फैसला सोने और चांदी के आयात को कम करने, रुपये पर दबाव घटाने और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के उद्देश्य से लिया था। उस समय कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण भी रुपये पर दबाव बढ़ रहा था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील के कुछ दिन बाद आया था।

इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ा। पहले जहां सोने के आयात पर 6 फीसदी शुल्क लगता था, अब यह बढ़कर 15 फीसदी हो गया है। यानी आयात के समय ही सोना पहले के मुकाबले महंगा पड़ने लगा। इसके अलावा खरीदारी के समय 3 फीसदी जीएसटी भी देना होता है।

2. डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमत डॉलर में तय होती है। ऐसे में जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो भारत में सोने की कीमत बढ़ जाती है। भले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव स्थिर रहे।

29 जनवरी को जब सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था, उस समय रुपया करीब 92 रुपए प्रति डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था। इसके बाद रुपये में और गिरावट आई और मई में यह 96.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया।

हालांकि, इसके बाद रुपये में कुछ सुधार हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक, 6 नवंबर को रुपया 93.905 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। यह जनवरी के मुकाबले करीब 2 फीसदी कमजोर है।

इसका मतलब है कि रुपये की कमजोरी ने भारत में सोने की कीमतों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुकाबले ज्यादा गिरने से कुछ हद तक रोका।

3. जनवरी में सोने पर मिल रहा था भारी प्रीमियम आयात शुल्क और रुपये की कमजोरी को जोड़कर देखें तो भारत में सोने की कीमतों में करीब 16 फीसदी की गिरावट होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविक गिरावट करीब 20 फीसदी रही। इसके पीछे जनवरी में घरेलू बाजार में सोने पर मिलने वाला अतिरिक्त प्रीमियम भी एक बड़ी वजह है।

केंद्रीय बजट से पहले कारोबारियों को उम्मीद थी कि सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है। इसी आशंका में कारोबारियों ने 21 जनवरी को आधिकारिक घरेलू कीमतों के मुकाबले 112 डॉलर प्रति औंस तक प्रीमियम वसूला था। रॉयटर्स के मुताबिक, यह मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा प्रीमियम था।

हैदराबाद की बुलियन कंपनी कैप्सगोल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा वेंकटेश ने उस समय रॉयटर्स से कहा था कि आयात शुल्क बढ़ने की आशंका के कारण कारोबारी रिकॉर्ड कीमतों पर भी प्रीमियम ले रहे हैं।

हालांकि, 1 फरवरी को पेश बजट में सरकार ने आयात शुल्क नहीं बढ़ाया। इसके करीब साढ़े तीन महीने बाद मई में शुल्क बढ़ाया गया। इस दौरान बाजार की स्थिति बदल गई। आयात शुल्क बढ़ने के बाद मांग घटने और पुराने सोने की आपूर्ति बढ़ने से कारोबारियों ने 207 डॉलर प्रति औंस तक की छूट देना शुरू कर दिया था।

अक्टूबर के मध्य तक बाजार सामान्य होने लगा और कारोबारियों की ओर से 7 डॉलर प्रति औंस तक प्रीमियम लिया जा रहा था। यानी जनवरी में भारतीय बाजार में सोने की कीमत में जो अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई थी, उसका एक बड़ा हिस्सा बाद में खत्म हो गया।

सोने की मांग पर भी दिख रहा असर आयात शुल्क बढ़ने से भारत में सोना महंगा हुआ है। इसका असर इसकी मांग पर भी पड़ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि इस साल भारत में सोने की मांग घटकर करीब 650 टन रह सकती है। यह 2020 के बाद सबसे निचला स्तर होगा।

काउंसिल के भारतीय परिचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन जैन ने रॉयटर्स को बताया कि सितंबर तिमाही में आधिकारिक सोने का आयात भी कुछ हद तक घटा है। इसकी एक वजह आयात शुल्क बढ़ने के बाद अनौपचारिक माध्यमों से सोने की आवक बढ़ना है।

इस साल धनतेरस पर ज्वेलर्स को सोने की बिक्री के कुल मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन वजन के हिसाब से बिक्री पिछले साल के आसपास रहने का अनुमान था।

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने त्योहार से पहले पीटीआई से कहा था कि सोने की बिक्री की मात्रा में पिछले साल के मुकाबले कोई खास बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है।

हालांकि, कीमतों में गिरावट के बावजूद दिल्ली में सोना पिछले साल की धनतेरस के मुकाबले करीब 10 फीसदी महंगा है। पिछले साल धनतेरस पर सोने का भाव 1,32,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

चांदी की कीमतों में भी दिखा ऐसा ही रुझान सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बाजार के बीच अंतर देखने को मिला है। 6 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 52 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। यह जनवरी में बने 121.64 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर से करीब 57 फीसदी कम है।

वहीं, दिल्ली में शुक्रवार को चांदी 1,92,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। 29 जनवरी को इसका भाव 4,04,500 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। इस हिसाब से घरेलू बाजार में चांदी की कीमत करीब 52 फीसदी गिर चुकी है।