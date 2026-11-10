Festive Season EMI Offers: फेस्टिव सीजन में EMI का क्यों बढ़ा क्रेज? एक्सपर्ट जितिन भसीन ने बताया किस उम्र के लोग आगे

नई दिल्ली। त्योहारों का सीजन आते ही बाजार में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और दूसरी महंगी चीजों की मांग बढ़ जाती है। पहले लोग कैश देकर सामान खरीद लेते थे, लेकिन अब ग्राहकों के खरीदारी करने का तरीका भी बदल रहा है। कई उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करने के बजाय EMI यानी किस्तों में भुगतान का विकल्प चुन रहे हैं। इससे महंगे सामान खरीदने के फैसले में मासिक बजट की भूमिका भी अहम हो गई है।
इस बदलाव के पीछे सिर्फ फेस्टिव डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि भुगतान के नए विकल्प भी हैं। पॉइंट-ऑफ-सेल फाइनेंसिंग और 'बाय नाउ, पे लेटर' जैसी सुविधाओं के जरिए ग्राहक खरीदारी के समय ही किस्तों में भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए यह सुविधा आकर्षक हो सकती है, जो अपनी जरूरतों की खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन एक साथ बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते।
ग्राहकों की EMI की तरफ बढ़ती दिलचस्पी पर SaveIN के सीईओ जितिन भसीन ने बताया कि 25 से 40 साल के उपभोक्ताओं में EMI को लेकर खास दिलचस्पी देखी जा रही है। वे अपनी खरीदारी को महीने की किस्तों में बांटकर मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि EMI अब केवल फाइनेंसिंग का जरिया नहीं रह गई है, बल्कि ग्राहक इसे अपने मासिक कैश फ्लो को मैनेज करने के एक ऑप्शन के रूप में भी देख रहे हैं।
पॉइंट-ऑफ-सेल फाइनेंसिंग के तहत ग्राहकों को दुकानों या पार्टनर आउटलेट्स पर खरीदारी के दौरान ही फाइनेंसिंग का विकल्प मिल जाता है। हेल्थकेयर, फर्नीचर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कैटेगरी में इस तरह के भुगतान विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है। SaveIN भी बैंकों और NBFC के साथ साझेदारी के जरिए ग्राहकों को पे-लेटर और EMI की सुविधा उपलब्ध कराता है।
किस्तों में भुगतान की सुविधा खरीदारी को आसान बना सकती है, लेकिन इसे हमेशा सस्ता विकल्प नहीं माना जा सकता। ग्राहकों को EMI चुनने से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए।
जितिन भसीन ने GST कलेक्शन में मजबूती और अक्टूबर में ऑटोमोबाइल की रिकॉर्ड बिक्री का जिक्र करते हुए कहा कि ये आंकड़े बाजार में उपभोक्ता मांग और आर्थिक गतिविधियों को दिखा रहे हैं। उनके मुताबिक, फ्लेक्सिबल पेमेंट विकल्प बड़ी कीमत वाली खरीदारी को आसान बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर, फेस्टिव सीजन में EMI और दूसरे फ्लेक्सिबल पेमेंट विकल्प खरीदारी के फैसलों में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.