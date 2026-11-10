Festive Season EMI Offers: फेस्टिव सीजन में EMI का क्यों बढ़ा क्रेज? एक्सपर्ट जितिन भसीन ने बताया किस उम्र के लोग आगे

नई दिल्ली। त्योहारों का सीजन आते ही बाजार में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और दूसरी महंगी चीजों की मांग बढ़ जाती है। पहले लोग कैश देकर सामान खरीद लेते थे, लेकिन अब ग्राहकों के खरीदारी करने का तरीका भी बदल रहा है। कई उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करने के बजाय EMI यानी किस्तों में भुगतान का विकल्प चुन रहे हैं। इससे महंगे सामान खरीदने के फैसले में मासिक बजट की भूमिका भी अहम हो गई है।

इस बदलाव के पीछे सिर्फ फेस्टिव डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि भुगतान के नए विकल्प भी हैं। पॉइंट-ऑफ-सेल फाइनेंसिंग और 'बाय नाउ, पे लेटर' जैसी सुविधाओं के जरिए ग्राहक खरीदारी के समय ही किस्तों में भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए यह सुविधा आकर्षक हो सकती है, जो अपनी जरूरतों की खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन एक साथ बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते।

किस उम्र के लोगों में बढ़ा EMI का क्रेज? ग्राहकों की EMI की तरफ बढ़ती दिलचस्पी पर SaveIN के सीईओ जितिन भसीन ने बताया कि 25 से 40 साल के उपभोक्ताओं में EMI को लेकर खास दिलचस्पी देखी जा रही है। वे अपनी खरीदारी को महीने की किस्तों में बांटकर मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि EMI अब केवल फाइनेंसिंग का जरिया नहीं रह गई है, बल्कि ग्राहक इसे अपने मासिक कैश फ्लो को मैनेज करने के एक ऑप्शन के रूप में भी देख रहे हैं।

मोबाइल से लेकर फर्नीचर तक EMI पर पॉइंट-ऑफ-सेल फाइनेंसिंग के तहत ग्राहकों को दुकानों या पार्टनर आउटलेट्स पर खरीदारी के दौरान ही फाइनेंसिंग का विकल्प मिल जाता है। हेल्थकेयर, फर्नीचर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कैटेगरी में इस तरह के भुगतान विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है। SaveIN भी बैंकों और NBFC के साथ साझेदारी के जरिए ग्राहकों को पे-लेटर और EMI की सुविधा उपलब्ध कराता है।

EMI पर खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान किस्तों में भुगतान की सुविधा खरीदारी को आसान बना सकती है, लेकिन इसे हमेशा सस्ता विकल्प नहीं माना जा सकता। ग्राहकों को EMI चुनने से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

EMI पर ब्याज दर कितनी लागू होगी?

क्या प्रोसेसिंग फीस या अन्य चार्ज भी देने होंगे?

कितनी किस्त जमा करनी होगी?

कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा?

हम 25-40 आयु वर्ग के उपभोक्ताओं में EMI-आधारित पेमेंट ऑप्शन के प्रति विशेष रूप से मजबूत रुचि देख रहे हैं। ये वर्ग डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन के साथ तेजी से सहज हो रहा है और पेमेंट को मैनेजेबल मंथली किस्तों में बांटने की फ्लेक्सिबिलिटी को महत्व देता है। उनके लिए EMI सिर्फ एक फाइनेंसिंग टूल नहीं है, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल और खरीदारी की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए कैश फ्लो को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का एक तरीका है। जितिन भसीन, सीईओ, SaveIN