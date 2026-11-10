Festive Season EMI Offers: फेस्टिव सीजन में EMI का क्यों बढ़ा क्रेज? एक्सपर्ट जितिन भसीन ने बताया किस उम्र के लोग आगे

त्योहारों में बढ़ती खरीदारी के बीच उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान के बजाय EMI और पॉइंट-ऑफ-सेल फाइनेंसिंग चुन रहे हैं। ये विकल्प बड़ी खरीदारी को बजट में बांटना आसान बनाते हैं, हालांकि किस्तों को चुनने से पहले उनकी लागत पर ध्यान देना जरूरी है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड10 Nov 2026, 03:01 PM IST
Prefer LMPrefer Liveminton Google
शॉपिंग का बदल रहा ट्रेंड
शॉपिंग का बदल रहा ट्रेंड(AI generated image for representational purposes only)

नई दिल्ली। त्योहारों का सीजन आते ही बाजार में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और दूसरी महंगी चीजों की मांग बढ़ जाती है। पहले लोग कैश देकर सामान खरीद लेते थे, लेकिन अब ग्राहकों के खरीदारी करने का तरीका भी बदल रहा है। कई उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करने के बजाय EMI यानी किस्तों में भुगतान का विकल्प चुन रहे हैं। इससे महंगे सामान खरीदने के फैसले में मासिक बजट की भूमिका भी अहम हो गई है।

इस बदलाव के पीछे सिर्फ फेस्टिव डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि भुगतान के नए विकल्प भी हैं। पॉइंट-ऑफ-सेल फाइनेंसिंग और 'बाय नाउ, पे लेटर' जैसी सुविधाओं के जरिए ग्राहक खरीदारी के समय ही किस्तों में भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए यह सुविधा आकर्षक हो सकती है, जो अपनी जरूरतों की खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन एक साथ बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते।

किस उम्र के लोगों में बढ़ा EMI का क्रेज?

ग्राहकों की EMI की तरफ बढ़ती दिलचस्पी पर SaveIN के सीईओ जितिन भसीन ने बताया कि 25 से 40 साल के उपभोक्ताओं में EMI को लेकर खास दिलचस्पी देखी जा रही है। वे अपनी खरीदारी को महीने की किस्तों में बांटकर मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि EMI अब केवल फाइनेंसिंग का जरिया नहीं रह गई है, बल्कि ग्राहक इसे अपने मासिक कैश फ्लो को मैनेज करने के एक ऑप्शन के रूप में भी देख रहे हैं।

मोबाइल से लेकर फर्नीचर तक EMI पर

पॉइंट-ऑफ-सेल फाइनेंसिंग के तहत ग्राहकों को दुकानों या पार्टनर आउटलेट्स पर खरीदारी के दौरान ही फाइनेंसिंग का विकल्प मिल जाता है। हेल्थकेयर, फर्नीचर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कैटेगरी में इस तरह के भुगतान विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है। SaveIN भी बैंकों और NBFC के साथ साझेदारी के जरिए ग्राहकों को पे-लेटर और EMI की सुविधा उपलब्ध कराता है।

EMI पर खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

किस्तों में भुगतान की सुविधा खरीदारी को आसान बना सकती है, लेकिन इसे हमेशा सस्ता विकल्प नहीं माना जा सकता। ग्राहकों को EMI चुनने से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

  • EMI पर ब्याज दर कितनी लागू होगी?
  • क्या प्रोसेसिंग फीस या अन्य चार्ज भी देने होंगे?
  • कितनी किस्त जमा करनी होगी?
  • कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा?

हम 25-40 आयु वर्ग के उपभोक्ताओं में EMI-आधारित पेमेंट ऑप्शन के प्रति विशेष रूप से मजबूत रुचि देख रहे हैं। ये वर्ग डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन के साथ तेजी से सहज हो रहा है और पेमेंट को मैनेजेबल मंथली किस्तों में बांटने की फ्लेक्सिबिलिटी को महत्व देता है। उनके लिए EMI सिर्फ एक फाइनेंसिंग टूल नहीं है, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल और खरीदारी की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए कैश फ्लो को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का एक तरीका है। जितिन भसीन, सीईओ, SaveIN

जितिन भसीन ने GST कलेक्शन में मजबूती और अक्टूबर में ऑटोमोबाइल की रिकॉर्ड बिक्री का जिक्र करते हुए कहा कि ये आंकड़े बाजार में उपभोक्ता मांग और आर्थिक गतिविधियों को दिखा रहे हैं। उनके मुताबिक, फ्लेक्सिबल पेमेंट विकल्प बड़ी कीमत वाली खरीदारी को आसान बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर, फेस्टिव सीजन में EMI और दूसरे फ्लेक्सिबल पेमेंट विकल्प खरीदारी के फैसलों में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

Trending News
Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

होममनीFestive Season EMI Offers: फेस्टिव सीजन में EMI का क्यों बढ़ा क्रेज? एक्सपर्ट जितिन भसीन ने बताया किस उम्र के लोग आगे
More
होममनीFestive Season EMI Offers: फेस्टिव सीजन में EMI का क्यों बढ़ा क्रेज? एक्सपर्ट जितिन भसीन ने बताया किस उम्र के लोग आगे

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.