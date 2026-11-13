8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले रिटायर हुए तो क्या मिलेगा एरियर? समझिए पेंशन और एरियर का गणित

8th Pay Commission Retirement Rules: 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल, तो ये है कि साल 2026 खत्म होने को है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में अब कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट रहा है। वहीं रिटायर हो चुके कर्मचारियों के मन में भी 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल घूम रहे हैं। क्या उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा? क्या रिटायरमेंट के बाद भी एरियर मिल सकता है? आइए जानते हैं जवाब
अगर कोई कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले रिटायर हो जाता है, तो उसके एरियर का मामला इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार नई वेतन व्यवस्था किस तारीख से प्रभावी करती है। मान लीजिए कोई कर्मचारी 2027 में रिटायर हो जाता है और सरकार बाद में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला करती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को उस बीच के वक्त का एरियल मिल सकता है।हालांकि, इसके लिए अंतिम सरकारी आदेश में तय शर्तों को देखना जरूरी होगा।
8वें वेतन आयोग में पेंशन से जुड़े कुछ बदलाव हो सकते हैं। ऐसे में पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि अभी तक इसकी सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। अगर सरकार सिफारिशों को मंजूर करती है और पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन करती है, तो पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों की मासिक पेंशन भी बढ़ सकती है।
हालांकि, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को नई सैलरी का एरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि वह अब सेवा में नहीं है। उसके मामले में फायदा संशोधित पेंशन के रूप में होगा। अगर सरकार संशोधित पेंशन को पिछली तारीख से लागू करती है, तो पुरानी और नई पेंशन के बीच का अंतर पेंशन एरियर बन सकता है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। वहीं अभी तक 8वें वेतन आयोग के मीटिंग का दौर ही चल रहा है। उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट भी सरकार के पास सबमिट नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की बढ़ी हुई सैलरी आने में कम से कम साल 2027 का आधा साल बीत सकता है। हालांकि पात्र कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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