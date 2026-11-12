स्थायी कमीशन नहीं मिला तो भी मिलेगी 20 साल की पेंशन, महिला वायुसेना अधिकारी के हक में AFT का बड़ा फैसला

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) की चंडीगढ़ बेंच ने भारतीय वायुसेना की पूर्व अधिकारी विंग कमांडर नम्रता चंडी (सेवानिवृत्त) को बड़ी राहत दी है। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया है कि उन्हें 20 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाले अधिकारी के बराबर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएं।

नम्रता चंडी शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत वायुसेना में शामिल हुई थीं। यह फैसला उनकी सेवानिवृत्ति के करीब 15 साल बाद आया है। उन्होंने स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी।

न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल और लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) रणबीर सिंह (सेवानिवृत्त) की पीठ ने कहा कि नम्रता चंडी को 20 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाला माना जाएगा। इसके आधार पर उन्हें पेंशन और वे सभी सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएंगे, जो निर्धारित पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाले अधिकारी को मिलते हैं।

न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें सशस्त्र बलों की महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से जुड़े मामले शामिल थे। इनमें लेफ्टिनेंट कमांडर एनी नागराजा और अन्य अधिकारियों से जुड़ा मामला भी शामिल है।

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जिन शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों ने स्थायी कमीशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें यह नहीं दिया गया और इसके बजाय सेवा विस्तार दिया गया, उन्हें स्थायी कमीशन के लिए पुरुष एसएससी अधिकारियों के समान विचार का अवसर मिलना चाहिए।

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश उन महिला अधिकारियों पर भी लागू होते हैं, जिन्होंने इस मामले में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इस दौरान सेवानिवृत्त हो गई थीं।

लेफ्टिनेंट कमांडर एनी नागराजा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए विचार का अवसर नहीं दिया गया और जो अब सेवा में नहीं हैं, उन्हें निर्धारित पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाला माना जाएगा। ऐसी अधिकारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। अन्य संबंधित लाभ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिए जाएंगे।

2015 के पुराने फैसले में किया गया बदलाव अपने ताजा आदेश में AFT ने साल 2015 के अपने पुराने फैसले में बदलाव किया है। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि नम्रता चंडी को उस तारीख के अगले दिन से पेंशन दी जाए, जिस दिन उनकी सेवा के 20 साल पूरे माने जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें 20 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाले अधिकारी को मिलने वाले अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी दिए जाएं।

1996 में वायुसेना में हुई थीं शामिल विंग कमांडर नम्रता चंडी को साल 1996 में भारतीय वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया गया था। शुरुआत में उनकी नियुक्ति 10 साल के लिए हुई थी। शुरुआती कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर दिया था।

हालांकि, उन्हें स्थायी कमीशन देने के बजाय पांच साल का सेवा विस्तार दिया गया। बाद में उनकी मांग यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि उस समय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का कोई प्रावधान नहीं था।

इसके बाद वह साल 2011 में सेवानिवृत्त हो गईं। स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। साल 2014 में यह मामला सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ को भेज दिया गया।

साल 2015 में AFT ने नम्रता चंडी और इसी तरह के दूसरे मामलों में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के बाबिता पुनिया और अन्य बनाम सचिव एवं अन्य मामले के निर्णय को आधार बनाया गया था। यह मामला सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के सेवा अधिकारों और स्थायी कमीशन से जुड़ी बड़ी कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन गया।

सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हुई थी सरकार की अपील रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने AFT के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी। इससे महिला एसएससी अधिकारियों को राहत देने वाले फैसले का कानूनी आधार बरकरार रहा।

इसके बाद नम्रता चंडी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने की मांग करते हुए वायुसेना को कानूनी नोटिस भेजा। जवाब में वायुसेना अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सक्षम प्राधिकारी ने स्थायी कमीशन के लिए उनकी उपयुक्तता पर विचार करने का फैसला किया है।

इसके लिए अधिकारियों का एक स्वतंत्र बोर्ड बनाया गया। नम्रता चंडी को 22 जुलाई 2020 को मेडिकल जांच के लिए उपस्थित होने को कहा गया, बशर्ते वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हों।

हालांकि, उन्होंने साल 2004 और 2010 की नीतियों के तहत अपनी योग्यता का आकलन किए जाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि नौ साल तक सेवा से बाहर रहने के बाद उन पुराने नियमों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना उचित नहीं है।

पेंशन और दूसरे सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग नई सुनवाई के दौरान नम्रता चंडी के वकील संदीप बंसल ने दलील दी कि वह 20 साल की सेवा के आधार पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पाने की हकदार हैं। उन्होंने AFT से साल 2015 के फैसले में बदलाव करने की मांग की। इसके लिए उन्होंने सेना की महिला अधिकारियों से जुड़े बाबिता पुनिया और नौसेना की महिला अधिकारियों से जुड़े एनी नागराजा मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से मामले की सुनवाई टालने की मांग की गई थी। सरकार ने दलील दी कि मामले से जुड़ी दस्तावेजों की फाइल उपलब्ध नहीं है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने इस मांग को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी को पता हैं और इन फैसलों से पात्र महिला एसएससी अधिकारियों के अधिकारों को लेकर कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है।