AI में चिप और बड़े मॉडल नहीं, यह ताकत बनाएगी भारत को सुपरपावर? आनंद महिंद्रा ने समझाया

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर भले ही अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम चर्चा होती हो, लेकिन इस क्षेत्र में भारत की स्थिति तेजी से मजबूत हो रही है।
उद्योगपति और महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का मानना है कि भारत के पास AI के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बड़ा अवसर है। उनका कहना है कि भारत केवल AI को लेकर दुनिया में बढ़ते उत्साह से दूर रहने वाला बाजार नहीं है, बल्कि यहां अपना एक मजबूत AI इकोसिस्टम विकसित करने की क्षमता भी है।
आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारत की AI क्षमता और शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि स्टैनफोर्ड की ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। यह दिखाता है कि AI के क्षेत्र में भारत की मौजूदगी लगातार मजबूत हो रही है।
हालांकि, भारत अभी सबसे आधुनिक चिप बनाने या बड़े फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) विकसित करने की दौड़ में आगे नहीं है। इसके बावजूद देश के पास कुछ ऐसी खूबियां हैं, जो उसे AI के क्षेत्र में बड़ी ताकत बना सकती हैं।
महिंद्रा ने अपनी बात समझाने के लिए स्मार्टफोन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, लेकिन असली संभावनाएं उसके लिए बने ऐप्स ने खोलीं। इसी तरह AI के मामले में भी केवल तकनीक विकसित करना ही काफी नहीं है। इसके वास्तविक फायदे तब सामने आएंगे, जब अलग-अलग क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल के लिए एप्लिकेशन तैयार होंगे।
उन्होंने कहा कि AI का असली भविष्य इसके इकोसिस्टम में छिपा है। आने वाले समय में अलग-अलग उद्योगों में AI का इस्तेमाल, विशेषज्ञता और बड़े स्तर पर इसका कार्यान्वयन तेजी से बढ़ सकता है।
आनंद महिंद्रा के मुताबिक, भारत के पास सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कुशल प्रतिभाएं, सिस्टम इंटीग्रेशन का अनुभव और बड़ा घरेलू बाजार है। इन खूबियों के दम पर भारत स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, कारोबार और दूसरे क्षेत्रों में AI आधारित समाधान विकसित कर सकता है।
महिंद्रा का मानना है कि भारत को केवल AI से जुड़े वैश्विक उत्साह से दूर रहने वाले बाजार के रूप में नहीं देखना चाहिए। देश के पास AI के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर है।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर भारत इस अवसर का सही इस्तेमाल करता है, तो भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी लंबे समय तक बनी रह सकती है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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