AI में चिप और बड़े मॉडल नहीं, यह ताकत बनाएगी भारत को सुपरपावर? आनंद महिंद्रा ने समझाया

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर भले ही अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम चर्चा होती हो, लेकिन इस क्षेत्र में भारत की स्थिति तेजी से मजबूत हो रही है।
उद्योगपति और महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का मानना है कि भारत के पास AI के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बड़ा अवसर है। उनका कहना है कि भारत केवल AI को लेकर दुनिया में बढ़ते उत्साह से दूर रहने वाला बाजार नहीं है, बल्कि यहां अपना एक मजबूत AI इकोसिस्टम विकसित करने की क्षमता भी है।
आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारत की AI क्षमता और शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि स्टैनफोर्ड की ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। यह दिखाता है कि AI के क्षेत्र में भारत की मौजूदगी लगातार मजबूत हो रही है।
हालांकि, भारत अभी सबसे आधुनिक चिप बनाने या बड़े फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) विकसित करने की दौड़ में आगे नहीं है। इसके बावजूद देश के पास कुछ ऐसी खूबियां हैं, जो उसे AI के क्षेत्र में बड़ी ताकत बना सकती हैं।
महिंद्रा ने अपनी बात समझाने के लिए स्मार्टफोन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, लेकिन असली संभावनाएं उसके लिए बने ऐप्स ने खोलीं। इसी तरह AI के मामले में भी केवल तकनीक विकसित करना ही काफी नहीं है। इसके वास्तविक फायदे तब सामने आएंगे, जब अलग-अलग क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल के लिए एप्लिकेशन तैयार होंगे।
उन्होंने कहा कि AI का असली भविष्य इसके इकोसिस्टम में छिपा है। आने वाले समय में अलग-अलग उद्योगों में AI का इस्तेमाल, विशेषज्ञता और बड़े स्तर पर इसका कार्यान्वयन तेजी से बढ़ सकता है।
आनंद महिंद्रा के मुताबिक, भारत के पास सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कुशल प्रतिभाएं, सिस्टम इंटीग्रेशन का अनुभव और बड़ा घरेलू बाजार है। इन खूबियों के दम पर भारत स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, कारोबार और दूसरे क्षेत्रों में AI आधारित समाधान विकसित कर सकता है।
महिंद्रा का मानना है कि भारत को केवल AI से जुड़े वैश्विक उत्साह से दूर रहने वाले बाजार के रूप में नहीं देखना चाहिए। देश के पास AI के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर है।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर भारत इस अवसर का सही इस्तेमाल करता है, तो भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी लंबे समय तक बनी रह सकती है।