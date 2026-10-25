केनरा बैंक को IL&FS एनर्जी ने लगाया 212 करोड़ का चूना! अब कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR

Canara Bank Loan Fraud Case: CBI ने केनरा बैंक से जुड़े 212 करोड़ रुपये के कथित लोन घोटाले के मामले में IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुंबई, दिल्ली और नोएडा स्थित परिसरों में तलाशी ली गई। यह मामला केनरा बैंक की एक शिकायत पर आधारित है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सिंडिकेट बैंक (जो बाद में केनरा बैंक में विलय हो गया था) द्वारा मंजूर किए गए लोन का इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, जिनके लिए वे दिए गए थे।
खबरों के मुताबिक, एक फॉरेंसिक ऑडिट में ग्रुप और सहयोगी कंपनियों से जुड़े लेन-देन पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे कथित तौर पर बैंक को 212 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। IL&FS एनर्जी ने सिंडिकेट बैंक की मुंबई शाखा से 100 करोड़ रुपये का टर्म लोन और लंदन शाखा से 5 करोड़ डॉलर का लोन लिया था। इन फंड का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स (Renewable Energy Projects) को वित्तपोषित करने, परियोजना-विशिष्ट इकाइयों को फंडिंग उपलब्ध कराने के लिए किया जाना था।
सीबीआई ने कंपनी और उसके डायरेक्टर, अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें सुनील वाधवा, अनूप सेठ, हरि शंकरन, रमेश चंद्र बावा और अरुण कुमार साहा - को आरोपी बनाया गया है। मामले में अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों को भी नामजद किया गया है। तलाशी अभियान के दौरान, एजेंसी ने बैंक दस्तावेज, जमा पर्चियां, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिकॉर्ड, बैंक खाते, संपत्ति का डिटेल और कंपनी के बही-खाते जब्त किए हैं। इस मामले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों के साथ-साथ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध भी शामिल हैं।
शिकायत के अनुसार कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों ने कथित साजिश के तहत कर्ज की राशि को अन्य संबद्ध कंपनियों के माध्यम से इधर-उधर कर दिया। जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि बैंक के फंड को कथित रूप से दूसरी जगह भेजकर उसका दुरुपयोग किया गया जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। 21 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने तेज कार्रवाई करते हुए मुंबई, दिल्ली और नोएडा सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशकों और निदेशकों से जुड़े परिसरों में की गई।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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