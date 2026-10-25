केनरा बैंक को IL&FS एनर्जी ने लगाया 212 करोड़ का चूना! अब कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR

Canara Bank Loan Fraud Case: CBI ने केनरा बैंक से जुड़े 212 करोड़ रुपये के कथित लोन घोटाले के मामले में IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुंबई, दिल्ली और नोएडा स्थित परिसरों में तलाशी ली गई। यह मामला केनरा बैंक की एक शिकायत पर आधारित है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सिंडिकेट बैंक (जो बाद में केनरा बैंक में विलय हो गया था) द्वारा मंजूर किए गए लोन का इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, जिनके लिए वे दिए गए थे।
खबरों के मुताबिक, एक फॉरेंसिक ऑडिट में ग्रुप और सहयोगी कंपनियों से जुड़े लेन-देन पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे कथित तौर पर बैंक को 212 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। IL&FS एनर्जी ने सिंडिकेट बैंक की मुंबई शाखा से 100 करोड़ रुपये का टर्म लोन और लंदन शाखा से 5 करोड़ डॉलर का लोन लिया था। इन फंड का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स (Renewable Energy Projects) को वित्तपोषित करने, परियोजना-विशिष्ट इकाइयों को फंडिंग उपलब्ध कराने के लिए किया जाना था।
सीबीआई ने कंपनी और उसके डायरेक्टर, अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें सुनील वाधवा, अनूप सेठ, हरि शंकरन, रमेश चंद्र बावा और अरुण कुमार साहा - को आरोपी बनाया गया है। मामले में अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों को भी नामजद किया गया है। तलाशी अभियान के दौरान, एजेंसी ने बैंक दस्तावेज, जमा पर्चियां, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिकॉर्ड, बैंक खाते, संपत्ति का डिटेल और कंपनी के बही-खाते जब्त किए हैं। इस मामले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों के साथ-साथ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध भी शामिल हैं।
शिकायत के अनुसार कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों ने कथित साजिश के तहत कर्ज की राशि को अन्य संबद्ध कंपनियों के माध्यम से इधर-उधर कर दिया। जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि बैंक के फंड को कथित रूप से दूसरी जगह भेजकर उसका दुरुपयोग किया गया जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। 21 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने तेज कार्रवाई करते हुए मुंबई, दिल्ली और नोएडा सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशकों और निदेशकों से जुड़े परिसरों में की गई।