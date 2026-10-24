दिल्ली में घी खरीदने पर मिल रहे थे धड़ाधड़ ऑफर... फिर दुकानों से 322 किलो से ज्यादा घी जब्त, जानें अब आगे क्या हुआ

Delhi FDA Raid: त्योहारों के दौरान मिठाइयों और पकवानों की मांग बढ़ने के साथ घी की खरीदारी भी बढ़ जाती है। इसी बीच दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग ( Food Safety Department) ने ऐसी दुकानों पर कार्रवाई की है, जो सोशल मीडिया पर भारी छूट और आकर्षक ऑफर के जरिए ग्राहकों को लुभा रहे थे।
विभाग ने दो जगहों पर जांच के दौरान 322 किलो से ज्यादा घी जब्त किया है। अधिकारियों ने कई ब्रांडों के नमूने भी लिए हैं, जिनकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी।
इन निरीक्षणों में उन दुकानों को निशाना बनाया गया जो सोशल मीडिया पर 'एक खरीदें, एक फ्री पाएं' (Buy One, Get One Free) जैसे ऑफर और 60 फीसदी तक की छूट का प्रचार कर रही थे। पीटीआई (PTI) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुकानों का निरीक्षण किया ताकि यह पता चल सकें कि वे खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, और कहीं वहां मिलावटी, घटिया, एक्सपायर हो चुके या गलत लेबल वाले उत्पाद तो नहीं बेचे जा रहे हैं।
पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में मैक्सकार्ट स्टोर और अग्रवाल स्टोर की जांच के दौरान, अधिकारियों ने कई ब्रांडों के घी के पांच नमूने लिए है। इसके साथ ही अन्य खाद्य उत्पादों के भी नमूने लिए। 75.5 लीटर से अधिक घी जब्त किया गया। इसी तरह हस्तसाल गांव के अग्रवाल स्टोर में अधिकारियों ने 'श्री शान', 'वृंदा फार्म्स' और 'अवतार' ब्रांड के घी के तीन नमूने लिए और 246 किलोग्राम उत्पाद को जब्त कर लिया।
अलग - अलग जांच पड़ताल के दौरान, विभाग ने अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए। इनमें आजाद मार्केट स्थित 'साहिब संस' नामक दुकान से ली गई चीनी से बनी मिठाइयों के दो नमूने शामिल हैं। यह दुकान 'विकॉन इंटरनेशनल' (Vicon International) के नाम से चल रही थी। लेबलिंग में गड़बड़ी के संदेह के चलते ये नमूने लिए गए थे। इसके अलावा, लाजपत नगर के जैन स्टोर से मखाना और हल्दी पाउडर के नमूने लिए गए, जबकि रिठाला की युग बास्केट प्राइवेट लिमिटेड से विभिन्न प्रकार के बिस्कुट, सॉफ्ट कैंडी और चीनी से बनी कैंडी के नमूने लिए गए।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि कोई भी आगे की कार्रवाई करने से पहले, पूरे माल की लैब में जांच होगी। विभाग ने यह भी बताया कि निरीक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने में कमियां पाई गई हैं, और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह घटनाक्रम खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले हफ्ते चलाए गए एक निरीक्षण अभियान के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिसमें घी के कई नमूने खाने के लिए असुरक्षित पाए गए। रिपोर्टों के अनुसार, विभाग ने पाया कि देसी घी के 59 नमूनों में से 19 नमूने खाने के लिए असुरक्षित थे, जबकि चार अन्य घटिया गुणवत्ता के थे।
राजधानी के कई बाजारों के अलग - अलग दुकानों से नमूने लिए गए हैं। इसमें नाहरपुर, पोसांगीपुर, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, रामपुरा, टैगोर गार्डन, कल्याणपुरी, कृष्णा विहार और कोंडली जैसे मार्केट शामिल हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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