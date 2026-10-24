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दिल्ली में घी खरीदने पर मिल रहे थे धड़ाधड़ ऑफर... फिर दुकानों से 322 किलो से ज्यादा घी जब्त, जानें अब आगे क्या हुआ

Delhi FDA Raid: दिल्ली में दिवाली से पहले घी खरीदने पर बंपर छूट दे रहे हैं। इसबीच दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने जब छापा मारा तो मामला कुछ अलग ही नजर आया। पहली नजर में अधिकारियों की नजरें फटी की फटी रह गईं। भारी मात्रा में घी बरमामद हुआ है। ऑफर के नाम पर दुकानदार बड़ा खेल कर रहे थे।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड24 Oct 2026, 05:30 PM IST
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Delhi FDA Raid: अधिकारियों ने घी के अलग-अलग ब्रांडों के नमूने लिए हैं।
Delhi FDA Raid: अधिकारियों ने घी के अलग-अलग ब्रांडों के नमूने लिए हैं।
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Delhi FDA Raid: त्योहारों के दौरान मिठाइयों और पकवानों की मांग बढ़ने के साथ घी की खरीदारी भी बढ़ जाती है। इसी बीच दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग ( Food Safety Department) ने ऐसी दुकानों पर कार्रवाई की है, जो सोशल मीडिया पर भारी छूट और आकर्षक ऑफर के जरिए ग्राहकों को लुभा रहे थे।

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विभाग ने दो जगहों पर जांच के दौरान 322 किलो से ज्यादा घी जब्त किया है। अधिकारियों ने कई ब्रांडों के नमूने भी लिए हैं, जिनकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी।

दुकानों का निरीक्षण क्यों किया गया?

इन निरीक्षणों में उन दुकानों को निशाना बनाया गया जो सोशल मीडिया पर 'एक खरीदें, एक फ्री पाएं' (Buy One, Get One Free) जैसे ऑफर और 60 फीसदी तक की छूट का प्रचार कर रही थे। पीटीआई (PTI) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुकानों का निरीक्षण किया ताकि यह पता चल सकें कि वे खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, और कहीं वहां मिलावटी, घटिया, एक्सपायर हो चुके या गलत लेबल वाले उत्पाद तो नहीं बेचे जा रहे हैं।

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अधिकारियों को क्या मिला और उन्होंने क्या जब्त किया?

पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में मैक्सकार्ट स्टोर और अग्रवाल स्टोर की जांच के दौरान, अधिकारियों ने कई ब्रांडों के घी के पांच नमूने लिए है। इसके साथ ही अन्य खाद्य उत्पादों के भी नमूने लिए। 75.5 लीटर से अधिक घी जब्त किया गया। इसी तरह हस्तसाल गांव के अग्रवाल स्टोर में अधिकारियों ने 'श्री शान', 'वृंदा फार्म्स' और 'अवतार' ब्रांड के घी के तीन नमूने लिए और 246 किलोग्राम उत्पाद को जब्त कर लिया।

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अलग - अलग जांच पड़ताल के दौरान, विभाग ने अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए। इनमें आजाद मार्केट स्थित 'साहिब संस' नामक दुकान से ली गई चीनी से बनी मिठाइयों के दो नमूने शामिल हैं। यह दुकान 'विकॉन इंटरनेशनल' (Vicon International) के नाम से चल रही थी। लेबलिंग में गड़बड़ी के संदेह के चलते ये नमूने लिए गए थे। इसके अलावा, लाजपत नगर के जैन स्टोर से मखाना और हल्दी पाउडर के नमूने लिए गए, जबकि रिठाला की युग बास्केट प्राइवेट लिमिटेड से विभिन्न प्रकार के बिस्कुट, सॉफ्ट कैंडी और चीनी से बनी कैंडी के नमूने लिए गए।

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आगे क्या होगा?

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि कोई भी आगे की कार्रवाई करने से पहले, पूरे माल की लैब में जांच होगी। विभाग ने यह भी बताया कि निरीक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने में कमियां पाई गई हैं, और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पहले की जांच में घी के नमूने असुरक्षित पाए गए

यह घटनाक्रम खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले हफ्ते चलाए गए एक निरीक्षण अभियान के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिसमें घी के कई नमूने खाने के लिए असुरक्षित पाए गए। रिपोर्टों के अनुसार, विभाग ने पाया कि देसी घी के 59 नमूनों में से 19 नमूने खाने के लिए असुरक्षित थे, जबकि चार अन्य घटिया गुणवत्ता के थे।

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राजधानी के कई बाजारों के अलग - अलग दुकानों से नमूने लिए गए हैं। इसमें नाहरपुर, पोसांगीपुर, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, रामपुरा, टैगोर गार्डन, कल्याणपुरी, कृष्णा विहार और कोंडली जैसे मार्केट शामिल हैं।

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Jitendra Singh

जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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