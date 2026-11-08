Delhi Vehicle Ban: दिल्ली में BS-VI वाहन प्रतिबंध से किसे मिली छूट? हाईकोर्ट के फैसले इन लोगों को फायदा

दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों की एंट्री पर लगाए गए प्रतिबंध के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों और कोर्ट स्टाफ को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड प्री-BS-VI वाहन लेकर आने वाले वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। ये छूट कोर्ट के कामकाज वाले दिनों में लागू होगी। ऐसे में NCR के अलग-अलग शहरों से दिल्ली की अदालतों में आने वाले लोगों के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने गैर-BS-VI वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया था। इस प्रतिबंध के दायरे में दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे मोटर वाहन शामिल हैं, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। हालांकि, अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद वकीलों और कोर्ट स्टाफ को इस नियम से राहत मिल गई है।
जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि वकीलों और कोर्ट स्टाफ को गैर-दिल्ली रजिस्टर्ड प्री-BS-VI वाहनों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। हालांकि, इस छूट का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली में गैर-BS-VI वाहनों को आम तौर पर प्रवेश की अनुमति मिल गई है। ये राहत अदालत के कामकाज से जुड़े वकीलों और कोर्ट स्टाफ के लिए है।
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वाहन प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की थी। एसोसिएशन का कहना था कि NCR में रहने वाले बड़ी संख्या में वकील रोजाना दिल्ली की अदालतों में न्यायिक कार्य के लिए आते हैं। ऐसे में अगर उनके वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो उनके लिए समय पर अदालत पहुंचना मुश्किल हो सकता है।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए 23 जून को फैसला लिया था कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड मोटर वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।इस नियम का उद्देश्य दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। खासकर सर्दियों के दौरान राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ऐसे कदम उठाए जाते हैं।
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