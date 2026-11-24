Delhi Liquor Policy: दिल्ली में शराब की दुकानें अब सिर्फ बोतल खरीदने की जगह नहीं रहेंगी, बल्कि उनका स्वरूप और वहां मिलने वाले ब्रांड भी बदल सकते हैं। सरकार नई आबकारी नीति के जरिए प्रीमियम शराब की उपलब्धता बढ़ाने, दुकानों की सुविधाएं सुधारने और रिटेल बिजनेस को नए ढांचे में ढालने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बदलाव की कीमत ग्राहकों को चुकानी पड़ सकती है।
आबकारी शुल्क और दुकानदारों के मार्जिन में बढ़ोतरी हुई तो दिल्ली में शराब की बोतलें महंगी हो सकती हैं। सरकार के लिए यह राजस्व बढ़ाने की योजना है, जबकि शराब कंपनियों और रिटेल बिजनेस के लिए प्रीमियम बाजार में विस्तार का अवसर मिल सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को महंगे ब्रांड की शराब पीना पसंद है, उन्हें आने वाले समय में कई ऑप्शन मिल सकते हैं।
नई आबकारी नीति के प्रस्ताव में शराब की दुकानों के आकार, सुविधाओं और कामकाज के तरीके में बदलाव शामिल है। सरकार चाहती है कि दुकानों पर प्रीमियम घरेलू और विदेशी ब्रांड की ज्यादा वैरायटी उपलब्ध हो। फिलहाल दिल्ली में 700 से ज्यादा शराब की दुकानें हैं।
नई व्यवस्था के तहत इन दुकानों में ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने और महंगे ब्रांड की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि, रिटेल बिक्री का संचालन निजी कंपनियों को सौंपने की योजना नहीं है। मौजूदा व्यवस्था की तरह दिल्ली सरकार की चार एजेंसियां ही शराब की दुकानों का संचालन जारी रखेंगी।
नई नीति का एक बड़ा मकसद शराब की बिक्री से सरकारी राजस्व बढ़ाना है। दिल्ली में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शराब की बिक्री से करीब ₹6,300 करोड़ का राजस्व मिला था। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने ₹7,200 करोड़ का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आबकारी शुल्क की दरों में बदलाव और रिटेल विक्रेताओं के मार्जिन को तर्कसंगत बनाने पर विचार किया जा रहा है।
फिलहाल भारतीय स्पिरिट्स पर शराब की श्रेणी और थोक कीमत के आधार पर 30% से 300% तक आबकारी शुल्क लगता है। प्रस्ताव के तहत इन दरों को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
नई नीति में रिटेल विक्रेताओं के मुनाफे के ढांचे में बदलाव भी अहम है। फिलहाल भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की प्रति बोतल बिक्री पर दुकानदार को ₹50 का तय मार्जिन मिलता है। विदेशी शराब पर यह मार्जिन अधिकतम ₹100 प्रति बोतल है। सरकार इस मार्जिन को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
मौजूदा व्यवस्था में सस्ती और महंगी शराब पर दुकानदार को मिलने वाला तय मार्जिन प्रीमियम ब्रांड रखने पर प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मार्जिन बढ़ने से दुकानदार महंगे और प्रीमियम ब्रांड रखने में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं।
इसका फायदा प्रीमियम शराब ब्रांड की बिक्री और उपलब्धता को मिल सकता है। हालांकि, दुकानदारों का बढ़ा हुआ मार्जिन और ज्यादा आबकारी शुल्क का बोझ ग्राहकों पर पड़ सकता है।
राज्य की सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के बीच नई नीति पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि, इसके लागू होने में अभी कुछ समय लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब विधानसभा चुनाव भी नीति लागू करने के समय को प्रभावित कर सकते हैं।
शराब और नशे का मुद्दा पंजाब की राजनीति में संवेदनशील है। ऐसे में दिल्ली में नई आबकारी नीति की घोषणा को लेकर सरकार सतर्क है। मौजूदा आबकारी नीति का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक है। इसलिए नई व्यवस्था के लागू होने की तारीख पर अंतिम फैसला अहम रहेगा।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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