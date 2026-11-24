Delhi Liquor Policy: दिल्ली में शराब की दुकानें अब सिर्फ बोतल खरीदने की जगह नहीं रहेंगी, बल्कि उनका स्वरूप और वहां मिलने वाले ब्रांड भी बदल सकते हैं। सरकार नई आबकारी नीति के जरिए प्रीमियम शराब की उपलब्धता बढ़ाने, दुकानों की सुविधाएं सुधारने और रिटेल बिजनेस को नए ढांचे में ढालने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बदलाव की कीमत ग्राहकों को चुकानी पड़ सकती है।
आबकारी शुल्क और दुकानदारों के मार्जिन में बढ़ोतरी हुई तो दिल्ली में शराब की बोतलें महंगी हो सकती हैं। सरकार के लिए यह राजस्व बढ़ाने की योजना है, जबकि शराब कंपनियों और रिटेल बिजनेस के लिए प्रीमियम बाजार में विस्तार का अवसर मिल सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को महंगे ब्रांड की शराब पीना पसंद है, उन्हें आने वाले समय में कई ऑप्शन मिल सकते हैं।
नई आबकारी नीति के प्रस्ताव में शराब की दुकानों के आकार, सुविधाओं और कामकाज के तरीके में बदलाव शामिल है। सरकार चाहती है कि दुकानों पर प्रीमियम घरेलू और विदेशी ब्रांड की ज्यादा वैरायटी उपलब्ध हो। फिलहाल दिल्ली में 700 से ज्यादा शराब की दुकानें हैं।
नई व्यवस्था के तहत इन दुकानों में ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने और महंगे ब्रांड की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि, रिटेल बिक्री का संचालन निजी कंपनियों को सौंपने की योजना नहीं है। मौजूदा व्यवस्था की तरह दिल्ली सरकार की चार एजेंसियां ही शराब की दुकानों का संचालन जारी रखेंगी।
नई नीति का एक बड़ा मकसद शराब की बिक्री से सरकारी राजस्व बढ़ाना है। दिल्ली में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शराब की बिक्री से करीब ₹6,300 करोड़ का राजस्व मिला था। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने ₹7,200 करोड़ का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आबकारी शुल्क की दरों में बदलाव और रिटेल विक्रेताओं के मार्जिन को तर्कसंगत बनाने पर विचार किया जा रहा है।
फिलहाल भारतीय स्पिरिट्स पर शराब की श्रेणी और थोक कीमत के आधार पर 30% से 300% तक आबकारी शुल्क लगता है। प्रस्ताव के तहत इन दरों को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
नई नीति में रिटेल विक्रेताओं के मुनाफे के ढांचे में बदलाव भी अहम है। फिलहाल भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की प्रति बोतल बिक्री पर दुकानदार को ₹50 का तय मार्जिन मिलता है। विदेशी शराब पर यह मार्जिन अधिकतम ₹100 प्रति बोतल है। सरकार इस मार्जिन को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
मौजूदा व्यवस्था में सस्ती और महंगी शराब पर दुकानदार को मिलने वाला तय मार्जिन प्रीमियम ब्रांड रखने पर प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मार्जिन बढ़ने से दुकानदार महंगे और प्रीमियम ब्रांड रखने में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं।
इसका फायदा प्रीमियम शराब ब्रांड की बिक्री और उपलब्धता को मिल सकता है। हालांकि, दुकानदारों का बढ़ा हुआ मार्जिन और ज्यादा आबकारी शुल्क का बोझ ग्राहकों पर पड़ सकता है।
राज्य की सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के बीच नई नीति पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि, इसके लागू होने में अभी कुछ समय लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब विधानसभा चुनाव भी नीति लागू करने के समय को प्रभावित कर सकते हैं।
शराब और नशे का मुद्दा पंजाब की राजनीति में संवेदनशील है। ऐसे में दिल्ली में नई आबकारी नीति की घोषणा को लेकर सरकार सतर्क है। मौजूदा आबकारी नीति का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक है। इसलिए नई व्यवस्था के लागू होने की तारीख पर अंतिम फैसला अहम रहेगा।