Delimitation Bill: देश की संसद में प्रतिनिधित्व का गणित बदलने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े नए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा की सीटें सभी राज्यों में 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव का मकसद लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाना और राज्यों के बीच मौजूदा प्रतिनिधित्व अनुपात को बनाए रखना है। सरकार ने राज्यों की हिस्सेदारी 2051 तक स्थिर रखने का प्रस्ताव दिया है।

इससे दक्षिण भारत के उन राज्यों की चिंता दूर करने की कोशिश है, जिन्हें जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने पर अपनी संसदीय हिस्सेदारी घटने का डर है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सरकार इस विधेयक को संसद के विशेष सत्र में पेश कर सकती है। यह सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक प्रस्तावित है। PTI के सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में करीब एक घंटे बैठक चली। इसमें परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण के नए बिल को मंजूरी दी गई।

543 से बढ़कर 850 तक हो सकती है लोकसभा की सीटें मौजूदा समय में लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं। नए प्रस्ताव के तहत सभी राज्यों में सीटों की संख्या 50% बढ़ाने की योजना है। विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक करने का प्रावधान प्रस्तावित है।

हालांकि, 850 सीटें तुरंत भरने का मतलब नहीं है। वास्तविक संख्या परिसीमन और सीटों के अंतिम आवंटन पर निर्भर करेगी। सरकार का प्रस्ताव है कि सभी राज्यों को समान अनुपात में अतिरिक्त सीटें मिलें। इससे किसी राज्य की दूसरे राज्यों के मुकाबले मौजूदा हिस्सेदारी कम नहीं होगी।

2051 तक राज्यों के बीच सीटों का अनुपात रहेगा स्थिर इस प्रस्ताव का सबसे अहम हिस्सा राज्यों के प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। सरकार ने राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात 2051 तक बनाए रखने की योजना बनाई है। इसका सीधा मतलब है कि किसी राज्य की कुल लोकसभा सीटों में हिस्सेदारी दूसरे राज्यों के मुकाबले कम नहीं होगी। सभी राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उनके बीच मौजूदा अनुपात बनाए रखने का प्रस्ताव है।

दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से लंबे समय से यह चिंता जताई जाती रही है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें परिसीमन के दौरान राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नुकसान नहीं होना चाहिए।

2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन प्रस्तावित विधेयक में बढ़ाई गई सीटों के परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात सामने आई है। परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करना और सीटों का आवंटन करना है। इसके तहत आबादी और अन्य संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर निर्वाचन क्षेत्रों का नया निर्धारण किया जाता है।

हालांकि, राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात 2051 तक बनाए रखने का प्रस्ताव इस प्रक्रिया को लेकर दक्षिणी राज्यों की आशंकाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने की तैयारी इस विधेयक का दूसरा बड़ा मकसद महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता तैयार करना है। संसद ने 2023 में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का कानून पारित किया था। लेकिन इसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

सरकार अब लोकसभा की सीटें बढ़ाकर और परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाकर 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करना चाहती है। सरकार का तर्क है कि ज्यादा सीटें होने से महिलाओं को आरक्षण देने के बावजूद मौजूदा प्रतिनिधित्व पर दबाव कम होगा।

अप्रैल में लोकसभा में गिर चुका है विधेयक सरकार ने इससे पहले अप्रैल 2026 में भी महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक संसद में पेश किए थे। हालांकि, लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका था। अब कैबिनेट ने संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है।