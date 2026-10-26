सोने और लग्जरी के लिए मशहूर दुबई ने बनाए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या आपने देखी 16.5 किलो की सोने की झुमकी?

दुबई में सोने से बनी विशाल झुमकी की एक जोड़ी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दो खिताब अपने नाम किए हैं। 22 कैरेट सोने से बनी इन झुमकियों का कुल वजन 16.514 किलोग्राम है। इन्हें दुनिया की सबसे भारी और सबसे बड़ी सोने की झुमकियों के रूप में मान्यता मिली है। इनका नाम 'मयूरा सहस्र' रखा गया है, जिसका अर्थ है 'एक हजार मोर'।
जॉयअल्लुकास ज्वेलरी की ओर से तैयार की गई इन झुमकियों का अनावरण 24 अक्टूबर को दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट स्थित 'ज्वेल ऑफ जॉय' शोरूम में किया गया। इस मौके पर संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
इन झुमकियों को बनाने में 55 कुशल कारीगरों ने कई महीनों तक काम किया। इन्हें तैयार करने में कुल 5,840 घंटे लगे। इनकी लंबाई 1.215 मीटर और व्यास 0.682 मीटर है।
इनका डिजाइन भारतीय संस्कृति में सुंदरता और शान का प्रतीक माने जाने वाले मोर से प्रेरित है। पारंपरिक झुमका शैली में तैयार की गई इस जोड़ी में मोर के पंखों जैसी बारीक कारीगरी की गई है।
जॉयअल्लुकास ज्वेलरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन पॉल अलुक्कास के मुताबिक, कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने चार दशक के सफर और दुबई के विकास से प्रेरित होकर यह रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया। कंपनी का उद्देश्य दुबई की सोने के कारोबार से जुड़ी पहचान को और मजबूत करना था।
जॉन पॉल ने बताया कि समय के साथ ग्राहकों की पसंद में बदलाव आया है। अब हल्के वजन के आभूषणों की मांग भी बढ़ रही है। कंपनी 22 और 18 कैरेट सोने के आभूषणों के अलावा 14 कैरेट के आभूषण पेश करने की योजना बना रही है।
मयूरा सहस्र झुमकियों को दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट स्थित ज्वेल ऑफ जॉय शोरूम में स्थायी रूप से प्रदर्शित किया गया है। यहां लोग सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, सप्ताह के सातों दिन इन्हें मुफ्त में देख सकते हैं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.