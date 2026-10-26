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सोने और लग्जरी के लिए मशहूर दुबई ने बनाए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या आपने देखी 16.5 किलो की सोने की झुमकी?

दुबई में जॉयअल्लुकास ज्वेलरी की ओर से बनाई गई 22 कैरेट सोने की झुमकियों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दो खिताब हासिल किए हैं। 16.514 किलोग्राम वजन वाली इस जोड़ी को दुनिया की सबसे भारी और सबसे बड़ी सोने की झुमकी माना गया है। इसे 55 कारीगरों ने 5,840 घंटे में तैयार किया।

Manali Rastogi
पब्लिश्ड26 Oct 2026, 12:26 PM IST
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दुबई में सोने की 16.5 किलो की झुमकी ने रचा इतिहास, एक साथ बनाए दो वर्ल्ड रिकॉर्ड
दुबई में सोने की 16.5 किलो की झुमकी ने रचा इतिहास, एक साथ बनाए दो वर्ल्ड रिकॉर्ड
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दुबई में सोने से बनी विशाल झुमकी की एक जोड़ी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दो खिताब अपने नाम किए हैं। 22 कैरेट सोने से बनी इन झुमकियों का कुल वजन 16.514 किलोग्राम है। इन्हें दुनिया की सबसे भारी और सबसे बड़ी सोने की झुमकियों के रूप में मान्यता मिली है। इनका नाम 'मयूरा सहस्र' रखा गया है, जिसका अर्थ है 'एक हजार मोर'।

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जॉयअल्लुकास ज्वेलरी की ओर से तैयार की गई इन झुमकियों का अनावरण 24 अक्टूबर को दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट स्थित 'ज्वेल ऑफ जॉय' शोरूम में किया गया। इस मौके पर संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

55 कारीगरों ने तैयार की झुमकियां

इन झुमकियों को बनाने में 55 कुशल कारीगरों ने कई महीनों तक काम किया। इन्हें तैयार करने में कुल 5,840 घंटे लगे। इनकी लंबाई 1.215 मीटर और व्यास 0.682 मीटर है।

इनका डिजाइन भारतीय संस्कृति में सुंदरता और शान का प्रतीक माने जाने वाले मोर से प्रेरित है। पारंपरिक झुमका शैली में तैयार की गई इस जोड़ी में मोर के पंखों जैसी बारीक कारीगरी की गई है।

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जॉयअल्लुकास ज्वेलरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन पॉल अलुक्कास के मुताबिक, कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने चार दशक के सफर और दुबई के विकास से प्रेरित होकर यह रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया। कंपनी का उद्देश्य दुबई की सोने के कारोबार से जुड़ी पहचान को और मजबूत करना था।

ज्वेलरी की बदलती मांग पर भी जोर

जॉन पॉल ने बताया कि समय के साथ ग्राहकों की पसंद में बदलाव आया है। अब हल्के वजन के आभूषणों की मांग भी बढ़ रही है। कंपनी 22 और 18 कैरेट सोने के आभूषणों के अलावा 14 कैरेट के आभूषण पेश करने की योजना बना रही है।

कहां देख सकते हैं ये झुमकियां?

मयूरा सहस्र झुमकियों को दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट स्थित ज्वेल ऑफ जॉय शोरूम में स्थायी रूप से प्रदर्शित किया गया है। यहां लोग सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, सप्ताह के सातों दिन इन्हें मुफ्त में देख सकते हैं।

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About the Author

Manali Rastogi

मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्...Read More

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