गुरुग्राम में WFH नियमों की धज्जियां! Trilegal और JSA को नोटिस, जानिए पूरा मामला

Gurugram Cracks Down on WFH Violations: दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर समेत गुरुग्राम की हवा काफी दूषित हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के प्रकोप को देखते हुए गुरुग्राम में 50 फीसदी WFH का आदेश दिया गया है, लेकिन कुछ कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही हैं। एसडीएम बादशाहपुर की टीम ने औचक निरीक्षण में दो लॉ फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल एसडीएम बादशाहपुर की टीम ने औचक निरीक्षण में पाया कि ट्राइलीगल और जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के दफ्तर में निर्धारित सीमा से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन ने कंपनियों को 24 घंटे में जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

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दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 'वेरी पुअर' श्रेणी में पहुंचने के बाद प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन्हीं उपायों के तहत गुरुग्राम में निजी कंपनियों के लिए कर्मचारियों की फिजिकल अटेंडेंस 50% तक सीमित करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, प्रशासन की जांच में कुछ कॉर्पोरेट कार्यालयों में इस नियम का उल्लंघन सामने आया है।

कहां मिले कितने कर्मचारी? द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान JSA Advocates & Solicitors के कार्यालय में कुल 117 कर्मचारियों में से करीब 87 कर्मचारी मौजूद मिले। जबकि 50% अटेंडेंस के नियम के अनुसार, कंपनी में केवल 58 कर्मचारी होने चाहिए थे। वहीं Trilegal के गुरुग्राम स्थित कार्यालय में भी नियमों का उल्लंघन पाया गया। यहां कुल 262 कर्मचारियों में से करीब 160 कर्मचारी कार्यालय में काम करते हुए मिले। जबकि वहां सिर्फ 131 कर्मचारियों के काम करने की अनुमति है। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि दोनों संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित 50% सीमा से अधिक थी। ये लापरवाही की ओर संकेत करती है।

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बता दें कि प्रशासन ने दोनों लॉ फर्मों के प्रबंधन को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगा है और साथ में सभी दावों से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। प्रशासन सिर्फ इतना जानना चाहता है कि निरीक्षण के समय कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक क्यों थी? नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि कंपनियों की ओर से निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है, तो उनके खिलाफ Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

20 नवंबर तक लागू है 50% WFH का नियम गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने मंगलवार को जिले के सभी निजी संस्थानों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम का निर्देश जारी किया था। यह व्यवस्था 5 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू रहेगी।ये फैसला दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए Commission for Air Quality Management (CAQM) के निर्देशों के बाद लिया गया है।इस नियम के तहत निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय में 50% तक सीमित रखनी है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।