Goa Ranking 2026: देश में बुनियादी सुविधाओं को लेकर अक्सर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सुविधाओं की असली तस्वीर क्या है? इसके बारे में रिपोर्ट से ही पता चलता है। हाल ही में ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इंडेक्स जारी किया है। इस ‘एक्सेस इक्वालिटी इंडेक्स 2026’ ने इस सवाल का जवाब दिया है।
रिपोर्ट में गोवा ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। 0.68 अंक के साथ गोवा 28 राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। आइए जानते हैं कि आखिर गोवा ने ऐसा क्या किया कि वह इस रैंकिंग में सबसे आगे निकल गया?
रिपोर्ट के मुताबिक, बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य के मामले में गोवा पहले नंबर पर है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में इसे दूसरा स्थान मिला है। राज्य के 91.9 फीसदी परिवारों को पाइप के जरिए पानी मिल रहा है। वहीं, 90 फीसदी लोग पक्के मकानों में रहते हैं। स्वास्थ्य के मामले में 93.8 फीसदी बच्चों का पूरा टीकाकरण हुआ है।
|रैंकिंग
|स्टेट
|स्कोर
|1
|गोवा
|0.68
|2
|आंध्र प्रदेश
|0.66
|3
|सिक्किम
|0.63
|4
|केरल
|0.60
|5
|तमिलनाडु
|0.57
|5
|तेलंगाना
|0.57
गोवा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना भी शामिल है। इसके तहत पात्र परिवारों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। गोवा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक, इस योजना के तहत 1,79,767 सक्रिय कार्ड थे। दिसंबर 2025 तक 9,689 लोगों ने इसके जरिए इलाज कराया। इस पर सरकार ने 37.26 करोड़ रुपये खर्च किए।गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की देखभाल के लिए भी राज्य में व्यवस्था की गई है।
राज्य में महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक मदद देने के लिए गृह आधार और दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना भी चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत पात्र लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता मिलती है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक गृह आधार योजना से 1.27 लाख और दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना से 1.23 लाख लोग जुड़े थे। दोनों योजनाओं पर कुल 447.76 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
वहीं शिक्षा के मामले में गोवा इस इंडेक्स में दूसरे नंबर पर रहा। राज्य के सभी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। इसके अलावा गोवा ने ‘न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम’ के तहत खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी लागू की जा रही है। सरकार का जोर पढ़ाई में तकनीक के इस्तेमाल और बच्चों को व्यावहारिक अनुभव देने पर है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.More
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.