IND vs NZ 2nd T20: क्या दूसरे मैच में मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को मौका? ईशान किशन के बाहर होने से बढ़ा सस्पेंस!

Vaibhav Suryavanshi News: शनिवार को हेगले ओवल में होने वाले दूसरे टी 20 इंटरनेशनल मैच में भारत की कोशिश अपनी पहली शानदार जीत के मोमेंटम को बरकरार रखते हुए सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बनाने की होगी। वहीं, मेजबान न्यूजीलैंड को इस पांच मैचों की सीरीज में भारत की पकड़ मजबूत होने से रोकने के लिए सिर्फ बोर्ड पर रन लगाने से कहीं ज्यादा कुछ करने की जरूरत होगी।
दूसरा मैच भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन के बाहर होने से टीम चयन को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर विचार किया जा सकता है, हालांकि टीम प्रबंधन को यह तय करना होगा कि वे मौजूदा संयोजन (कॉम्बिनेशन) को बनाए रखें या किसी नए खिलाड़ी को मौका दें।
हालांकि इसी बीच भारतीय T20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव के मैच में खेलने पर कुछ ऐसा कह दिया, जिसने वैभव के फैंस निराश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को ड्रेसिंग रूम में खुश रहना चाहिए। वैभव बहुत युवा हैं और उनके पास मौके पाने के लिए कई साल हैं। बता दें कि इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए चुने जाने के बाद से वैभव ने आठ टी-20 मैच खेले हैं। उन्होंने 2 फिफ्टी के सहारे 186.36 के स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए हैं।
पहले मैच में काफी रन लुटाने के बाद, भारतीय गेंदबाजी यूनिट में भी सुधार की गुंजाइश है। अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट लिया, लेकिन पारी के अंतिम चरणों में फिलिप्स और जैकब्स को रोकना मुश्किल साबित हुआ। भारतीय टीम चाहेगी कि पारी के आखिरी ओवरों (डेथ ओवर्स) में उनकी गेंदबाजी और अधिक सटीक हो, क्योंकि भले ही वे लक्ष्य का पीछा करने में सफल रहे हों, लेकिन 225 रन लुटाने का मतलब है कि गलती की गुंजाइश बहुत कम थी।
हेगले ओवल में नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों की भूमिका अहम हो सकती है, जिससे पावरप्ले का चरण मैच का निर्णायक हिस्सा बन सकता है। न्यूजीलैंड के लिए, शुरुआती विकेट लेना ही भारत की बल्लेबाजी को और अधिक हावी होने से रोकने का सबसे अच्छा मौका होगा। भारत के लिए, शुरुआती मुश्किल दौर से सुरक्षित निकलना और साथ ही अच्छे स्कोरिंग रेट को बनाए रखना उन्हें ऐसी मजबूत स्थिति में ला सकता है, जहां से वे बाकी पारी को अपनी मर्जी से आगे बढ़ा सकें।