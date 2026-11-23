India-Nepal Relations: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेपाल के लिए 1.62 अरब डॉलर (24,000 करोड़ नेपाली रुपये) के आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की। इसका मकसद नेपाल में उन इलाकों के पुनर्निर्माण में मदद करना है, जो इस साल अगस्त में हिमालयी क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ से तबाह हो गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ एक संयुक्त प्रेस बयान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हाल ही में नेपाल में आई अचानक बाढ़ के दौरान जिन लोगों की जान गई, उनके प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत, नेपाल के लिए 24,000 करोड़ नेपाली रुपये के विकास पैकेज की घोषणा करता है।"
नेपाली अधिकारियों के अनुसार, नेपाल में 26 अगस्त को आई बाढ़ से सड़क, पुल, बिजली प्लांट, खेत और घर तबाह हो गए। इससे लगभग 4.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के 'लॉस एंड डैमेज' (नुकसान और क्षति) फंड ने भी नेपाल की बहाली में मदद के लिए लगभग 2 करोड़ डॉलर देने का वादा किया है। इस बाढ़ के कारण 1,500 लोगों की मौत हो गई और 5,200 से अधिक लोग लापता हो गए।
सोमवार को नई दिल्ली में नेपाल के बालेनद्र शाह से मुलाकात के बाद, पीएम मोदी ने सहायता की घोषणा की है। मार्च में पदभार संभालने के बाद शाह की यह पहली भारत यात्रा है। इससे छह महीने पहले, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व में हुए एक आंदोलन के कारण पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटना पड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि यह सहायता बुनियादी ढांचे को बहाल करने, समुदायों के पुनर्निर्माण में मदद करेगी।
इसके साथ ही इस आर्थिक सहायता से बेसहारा हुए लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, “हमारी कोशिश होगी कि प्रभावित परिवारों का जीवन फिर से पटरी पर लौटे, नए अवसर पैदा हों और भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए नेपाल की क्षमता और मजबूत हो।”
नेपाली पीएम शाह ने "प्राकृतिक आपदाओं और कठिन समय में" नेपाल के लिए लगातार सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले (फर्स्ट रिस्पॉन्डर) के रूप में काम करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भारतीय निवेशकों को अपने देश में निवेश और आर्थिक साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल आने वाले समय में दोनों देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
नेपाल में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और जलविद्युत जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं हैं। भारतीय कंपनियों के लिए इन क्षेत्रों में परियोजनाओं और कारोबारी साझेदारी के अवसर बन सकते हैं। हालांकि, निवेश की वास्तविक संभावनाएं परियोजनाओं की शर्तों, वित्तपोषण और नियामकीय प्रक्रियाओं पर निर्भर करेंगी।
नेपाल भारत के लिए ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। नेपाल अपनी ईंधन और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है। वहीं, दोनों देशों के बीच ऊर्जा कारोबार अब दोतरफा हो रहा है।
भारत नेपाल से करीब 1,200 मेगावाट बिजली आयात कर रहा है। नेपाल में चीन का निवेश भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। चीन वहां हवाई अड्डों, राजमार्गों और जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए नेपाल के साथ आर्थिक और बुनियादी ढांचे का सहयोग मजबूत रखना रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।