ITC FMCG Business: आईटीसी लिमिटेड कच्चे माल और पैकेजिंग की बढ़ती लागत का असर कम करने के लिए लागत दक्षता बढ़ाने, बेहतर स्रोतों से खरीदारी और उत्पादों में बदलाव जैसे उपायों पर ध्यान दे रही है। कंपनी कीमतों में और बढ़ोतरी का फैसला लेने से पहले महंगाई के रुख पर नजर रख रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। आईटीसी ने पिछले पांच-छह महीनों के दौरान विभिन्न उत्पाद श्रेणियों की परिस्थितियों के आधार पर चुनिंदा उत्पादों की कीमतों में तीन-चार प्रतिशत से लेकर सात-आठ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है।

आईटीसी के व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद कारोबार के प्रमुख समीर सत्पथी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि कंपनी जरूरत के मुताबिक चुनिंदा उत्पादों की कीमतों में सोच-समझकर बदलाव कर रही है। इसके साथ ही वह कीमतों में बढ़ोतरी और बिक्री की मात्रा के बीच संतुलन बनाए रखने पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले लागत प्रबंधन पर ध्यान दिया है। इसके तहत बेहतर स्रोतों से खरीदारी, उत्पादों के स्वरूप में सुधार और विनिर्माण परिचालन तथा आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है, ताकि बढ़ती लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर कम से कम पड़े।

कच्चे तेल की महंगाई से बढ़ी लागत व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद खंड में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का दबाव बना हुआ है। इनमें कच्चे तेल से बनने वाले उत्पाद, पाम तेल और इसके अन्य उत्पाद शामिल हैं। इनका इस्तेमाल साबुन, शैंपू, डिटर्जेंट और त्वचा की देखभाल से जुड़े उत्पादों में बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा प्लास्टिक और पेट्रोलियम आधारित अन्य सामग्रियों सहित पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी से भी लागत का दबाव बढ़ा है।

कीमतें बढ़ाने पर अभी ITC का कोई फैसला नहीं तीसरी तिमाही में कुछ अन्य एफएमसीजी कंपनियों की ओर से कीमतें बढ़ाने के संकेतों के बीच आईटीसी की आगे कीमतें बढ़ाने की योजना के बारे में पूछे जाने पर सत्पथी ने कहा कि कंपनी कच्चे माल की लागत में बदलाव पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि हम कच्चे माल की लागत से जुड़े बदलते परिदृश्य पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। फिलहाल कीमतों को लेकर दीर्घकालिक नजरिया अपनाने के बजाय हम सोच-समझकर कदम उठा रहे हैं। कीमतें बढ़ाने का कोई भी फैसला मौजूदा लागत, प्रतिस्पर्धी माहौल और उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अभी हमने कीमतों में और बढ़ोतरी शुरू नहीं की है।

HUL-Dabur समेत कई कंपनियां भी बढ़ा सकती हैं दाम सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों पर चर्चा के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), डाबर इंडिया, मैरिको, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सहित कई कंपनियों ने कहा था कि लागत के दबाव से निपटने और बिक्री की मात्रा में वृद्धि बनाए रखने के लिए चुनिंदा उत्पादों की कीमतें बढ़ाना तथा पैक का आकार बदलना उनकी रणनीति का हिस्सा बना हुआ है।