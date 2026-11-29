ITC FMCG Business: आईटीसी लिमिटेड कच्चे माल और पैकेजिंग की बढ़ती लागत का असर कम करने के लिए लागत दक्षता बढ़ाने, बेहतर स्रोतों से खरीदारी और उत्पादों में बदलाव जैसे उपायों पर ध्यान दे रही है। कंपनी कीमतों में और बढ़ोतरी का फैसला लेने से पहले महंगाई के रुख पर नजर रख रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। आईटीसी ने पिछले पांच-छह महीनों के दौरान विभिन्न उत्पाद श्रेणियों की परिस्थितियों के आधार पर चुनिंदा उत्पादों की कीमतों में तीन-चार प्रतिशत से लेकर सात-आठ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है।

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आईटीसी के व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद कारोबार के प्रमुख समीर सत्पथी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि कंपनी जरूरत के मुताबिक चुनिंदा उत्पादों की कीमतों में सोच-समझकर बदलाव कर रही है। इसके साथ ही वह कीमतों में बढ़ोतरी और बिक्री की मात्रा के बीच संतुलन बनाए रखने पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले लागत प्रबंधन पर ध्यान दिया है। इसके तहत बेहतर स्रोतों से खरीदारी, उत्पादों के स्वरूप में सुधार और विनिर्माण परिचालन तथा आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है, ताकि बढ़ती लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर कम से कम पड़े।

कच्चे तेल की महंगाई से बढ़ी लागत व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद खंड में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का दबाव बना हुआ है। इनमें कच्चे तेल से बनने वाले उत्पाद, पाम तेल और इसके अन्य उत्पाद शामिल हैं। इनका इस्तेमाल साबुन, शैंपू, डिटर्जेंट और त्वचा की देखभाल से जुड़े उत्पादों में बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा प्लास्टिक और पेट्रोलियम आधारित अन्य सामग्रियों सहित पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी से भी लागत का दबाव बढ़ा है।

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कीमतें बढ़ाने पर अभी ITC का कोई फैसला नहीं तीसरी तिमाही में कुछ अन्य एफएमसीजी कंपनियों की ओर से कीमतें बढ़ाने के संकेतों के बीच आईटीसी की आगे कीमतें बढ़ाने की योजना के बारे में पूछे जाने पर सत्पथी ने कहा कि कंपनी कच्चे माल की लागत में बदलाव पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि हम कच्चे माल की लागत से जुड़े बदलते परिदृश्य पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। फिलहाल कीमतों को लेकर दीर्घकालिक नजरिया अपनाने के बजाय हम सोच-समझकर कदम उठा रहे हैं। कीमतें बढ़ाने का कोई भी फैसला मौजूदा लागत, प्रतिस्पर्धी माहौल और उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अभी हमने कीमतों में और बढ़ोतरी शुरू नहीं की है।

HUL-Dabur समेत कई कंपनियां भी बढ़ा सकती हैं दाम सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों पर चर्चा के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), डाबर इंडिया, मैरिको, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सहित कई कंपनियों ने कहा था कि लागत के दबाव से निपटने और बिक्री की मात्रा में वृद्धि बनाए रखने के लिए चुनिंदा उत्पादों की कीमतें बढ़ाना तथा पैक का आकार बदलना उनकी रणनीति का हिस्सा बना हुआ है।

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आईटीसी ने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजों में कहा था कि महंगाई के दबाव के बावजूद उसके एफएमसीजी खंड का कर पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) मार्जिन सालाना आधार पर 50 आधार अंक से अधिक बढ़ा है। सत्पथी ने कहा कि कंपनी अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए इससे जुड़ी अन्य उत्पाद श्रेणियों में भी अवसर तलाश रही है। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों का अधिक मजबूत, विविध और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप पोर्टफोलियो तैयार करने की है। इसमें अधिक मार्जिन और कम पहुंच वाली ऐसी उत्पाद श्रेणियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें वृद्धि की काफी संभावनाएं हैं।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।