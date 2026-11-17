Consumer Court Verdict: अगर 11 हजार रुपये खर्च करके कोई कपड़ा खरीदें और वो 1 घंटे से पहले ही फट जाए, तो किसी का भी माथा घूम सकता है। चंडीगढ़ में एक ग्राहक के साथ ऐसा ही हुआ। उसने 10,999 रुपये की जैकेट खरीदी, लेकिन वो महज 46 मिनट में ही फट गई। जब उसने इसकी शिकायत दुकानदार से की, तो उसने ग्राहक पर जैकेट खराब करने का आरोप लगा दिया। दुकानदार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होने पर ग्राहक ने चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटा दिया।

मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा तो स्टोर अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अब चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टोर को जैकेट की कीमत लौटाने और ग्राहक को हुई परेशानी के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके तहत स्टोर को कुल 31,000 रुपये देने होंगे।

इस मामले में फैसला सुनाते हुए आयोग ने कहा कि किसी सामान को खरीदते समय ग्राहक ने उसे देखकर या पहनकर जांच लिया था, सिर्फ इस आधार पर दुकानदार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

क्या है पूरा मामला ये मामला पिछले साल का है, जब शिकायकर्ता ने 25 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ के एक मॉल से तीन जैकेट खरीदी थीं। इनमें एक जैकेट की कीमत 10,999 रुपये थी। ग्राहक ने इस जैकेट को पहली बार 1 जनवरी को पहना। पहनने के करीब 46 मिनट बाद ही उसकी नजर बाजू के नीचे वाले हिस्से पर पड़ी, जहां कपड़ा फटा हुआ था। ग्राहक का कहना था कि खरीदारी के समय जैकेट को देखने या ट्राई करने के दौरान इस खराबी का पता लगाना संभव नहीं था।

उसने 10 जनवरी को ई-मेल के जरिए अपनी शिकायत बताई। स्टोर ने 12 जनवरी को बताया कि शिकायत को जांच के लिए आगे भेज दिया गया है, लेकिन दो दिन बाद ही स्टोर ने ग्राहक को जवाब दिया कि जैकेट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं मिला है। स्टोर ने नुकसान के लिए ग्राहक को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कई बार संपर्क करने के बावजूद जब स्टोर ने समस्या का समाधान नहीं किया, तो ग्राहक ने 15 जनवरी को कानूनी नोटिस भेज दिया। हालांकि, स्टोर की तरफ से इसका भी कोई जवाब नहीं आया।

इसके बाद ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उसने मांग की कि स्टोर को खराब जैकेट के बदले नई जैकेट देने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा मुआवजा भी दिया जाए। आयोग में स्टोर ने अपनी सफाई में कहा कि खरीदारी के समय ग्राहक को जैकेट अच्छी तरह देखने और पहनकर जांचने का पूरा मौका दिया गया था।

स्टोर ने आयोग में कहा कि ग्राहक ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाया, जिससे यह साबित हो सके कि जैकेट खरीदते समय ही खराब थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने स्टोर की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

आयोग के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह सिद्धू और सदस्य बृज मोहन शर्मा की पीठ ने 4 नवंबर के आदेश में कहा कि स्टोर ये साबित करने में नाकाम रहा कि जैकेट ग्राहक की वजह से फटी थी। पहली बार पहनने के कुछ ही समय बाद सामने आई खराबी को लेकर भी स्टोर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया।