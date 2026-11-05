धनतेरस से पहले जियो का ग्राहकों को तोहफा, जियोपॉइंट्स से खरीद सकेंगे 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड

मुंबई: धनतेरस और दिवाली के मौके पर सोने की खरीदारी करने वालों के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब जियोफाइनेंस ऐप का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अपने जमा किए गए जियोपॉइंट्स को डिजिटल गोल्ड में बदल सकेंगे। कंपनी की इस पहल के जरिए ग्राहक रोजमर्रा के वित्तीय लेनदेन से मिलने वाले रिवॉर्ड का इस्तेमाल सोना खरीदने के लिए कर पाएंगे।
जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज लिमिटेड (JFPSL) ने गुरुवार को इस नए फीचर की शुरुआत की। यह कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। कंपनी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस सुविधा को धनतेरस से पहले शुरू किया गया है, ताकि ग्राहक अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल डिजिटल गोल्ड खरीदने में कर सकें।
इस फीचर के तहत ग्राहक यूपीआई से भुगतान करने, बिल चुकाने और दूसरे पात्र वित्तीय लेनदेन के जरिए अर्जित जियोपॉइंट्स को 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में बदल सकते हैं। यानी ऐप पर रोजमर्रा के भुगतान करने से मिलने वाले पॉइंट्स को अब सोने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
कंपनी ने एक जियोपॉइंट की कीमत 25 पैसे तय की है। इसका मतलब है कि 400 जियोपॉइंट्स की कुल कीमत 100 रुपये होगी। ग्राहक को डिजिटल गोल्ड में बदलने के लिए कम से कम 400 जियोपॉइंट्स जमा करने होंगे। इससे कम पॉइंट्स होने पर वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
डिजिटल गोल्ड की मात्रा उस समय बाजार में चल रही सोने की कीमत के आधार पर तय होगी, जब ग्राहक अपने जियोपॉइंट्स को गोल्ड में बदलेंगे। ऐसे में एक निश्चित संख्या में पॉइंट्स के बदले मिलने वाले सोने की मात्रा सोने के भाव में बदलाव के साथ अलग-अलग हो सकती है।
इस सुविधा के जरिए कंपनी ग्राहकों को अपने ऐप पर अधिक वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। हालांकि, डिजिटल गोल्ड में पॉइंट्स बदलने से पहले ग्राहकों को उपलब्ध शर्तों और लागू नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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