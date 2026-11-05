धनतेरस से पहले जियो का ग्राहकों को तोहफा, जियोपॉइंट्स से खरीद सकेंगे 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड

मुंबई: धनतेरस और दिवाली के मौके पर सोने की खरीदारी करने वालों के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब जियोफाइनेंस ऐप का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अपने जमा किए गए जियोपॉइंट्स को डिजिटल गोल्ड में बदल सकेंगे। कंपनी की इस पहल के जरिए ग्राहक रोजमर्रा के वित्तीय लेनदेन से मिलने वाले रिवॉर्ड का इस्तेमाल सोना खरीदने के लिए कर पाएंगे।
जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज लिमिटेड (JFPSL) ने गुरुवार को इस नए फीचर की शुरुआत की। यह कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। कंपनी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस सुविधा को धनतेरस से पहले शुरू किया गया है, ताकि ग्राहक अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल डिजिटल गोल्ड खरीदने में कर सकें।
इस फीचर के तहत ग्राहक यूपीआई से भुगतान करने, बिल चुकाने और दूसरे पात्र वित्तीय लेनदेन के जरिए अर्जित जियोपॉइंट्स को 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में बदल सकते हैं। यानी ऐप पर रोजमर्रा के भुगतान करने से मिलने वाले पॉइंट्स को अब सोने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
कंपनी ने एक जियोपॉइंट की कीमत 25 पैसे तय की है। इसका मतलब है कि 400 जियोपॉइंट्स की कुल कीमत 100 रुपये होगी। ग्राहक को डिजिटल गोल्ड में बदलने के लिए कम से कम 400 जियोपॉइंट्स जमा करने होंगे। इससे कम पॉइंट्स होने पर वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
डिजिटल गोल्ड की मात्रा उस समय बाजार में चल रही सोने की कीमत के आधार पर तय होगी, जब ग्राहक अपने जियोपॉइंट्स को गोल्ड में बदलेंगे। ऐसे में एक निश्चित संख्या में पॉइंट्स के बदले मिलने वाले सोने की मात्रा सोने के भाव में बदलाव के साथ अलग-अलग हो सकती है।
इस सुविधा के जरिए कंपनी ग्राहकों को अपने ऐप पर अधिक वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। हालांकि, डिजिटल गोल्ड में पॉइंट्स बदलने से पहले ग्राहकों को उपलब्ध शर्तों और लागू नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।