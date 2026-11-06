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Kia Carnival: 38.98 लाख की कार बुक की, महीनों तक नहीं मिली डिलीवरी, अब डीलर को 2.33 लाख चुकाने का आदेश

Kia Carnival: दिल्ली की एक कंपनी ने करीब 38.98 लाख रुपये की किआ कार्निवल बुक की, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी उसे कार की डिलीवरी नहीं मिली। बार-बार आश्वासन और देरी के बाद मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। आयोग ने अधिकृत डीलर और उसके प्रबंध निदेशक क लाखों रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड6 Nov 2026, 12:21 PM IST
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Kia Carnival: किआ इंडिया को इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।
Kia Carnival: किआ इंडिया को इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।
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Kia Carnival: कभी - कभी महंगी कार खरीदने के लिए लाखों रुपये की बुकिंग करने के बाद भी समय पर डिलीवरी नहीं मिलती है। इसके लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। इससे ग्राहकों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही दिल्ली में एक मामला सामने आया है। एक कंपनी ने करीब 38.98 लाख रुपये की किआ कार्निवल (Kia Carnival) बुक की थी। डीलर ने कुछ ही हफ्तों में कार देने का भरोसा दिया, लेकिन तय समय पर डिलीवरी नहीं हुई। बार-बार तारीख आगे बढ़ने और कीमत से जुड़े दस्तावेजों में बदलाव के बाद मामला उपभोक्ता आयोग पहुंच गया।

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दिल्ली के जिला उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में अधिकृत डीलर जयन्ती मोटर्स और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने उन्हें कंपनी को 1.08 लाख रुपये 9% सालाना ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं।

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इसके साथ ही 1 लाख रुपये मुआवजा और 25,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का भी आदेश दिया है। इस तरह ब्याज से अलग कुल भुगतान 2.33 लाख रुपये देना होगा। हालांकि, आयोग ने वाहन निर्माता किआ इंडिया और उसके अधिकारियों को इस देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

38.98 लाख रुपये की कार बुक की, फरवरी 2022 तक डिलीवरी का था वादा

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आरआर इन्वेस्टर कैपिटल सर्विसेज (RR Investor Capital Services) ने 17 दिसंबर 2021 को किआ कार्निवल लिमोजिन 7-सीटर बुक की थी। कार का रंग स्टील सिल्वर था और इसकी कीमत 38,98,624 रुपये बताई गई थी। कंपनी ने अधिकृत डीलर जयन्ती मोटर्स के पास 1 लाख रुपये बुकिंग राशि जमा की थी। डीलर ने कंपनी को भरोसा दिया था कि कार की डिलीवरी फरवरी 2022 के पहले सप्ताह तक कर दी जाएगी। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी वाहन नहीं मिला। कंपनी का आरोप था कि डीलर अलग-अलग कारण बताकर डिलीवरी टालता रहा।

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बार-बार बदली कीमत, भेजे गए माफी के ईमेल

कंपनी ने आयोग को बताया कि डिलीवरी में देरी के दौरान डीलर ने अलग-अलग तारीखों पर प्रोफॉर्मा इनवॉयस जारी किए। ये दस्तावेज 17 दिसंबर 2021, 6 जनवरी 2022 और 13 अप्रैल 2022 को जारी किए गए थे। कंपनी के मुताबिक, डिलीवरी में देरी के साथ वाहन की कीमत को लेकर भी अनिश्चितता बनी रही। डीलर की ओर से माफी मांगने वाले ईमेल भी भेजे गए थे। कंपनी ने दावा किया कि कार नहीं मिलने के कारण उसके वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंध निदेशक को आने-जाने में परेशानी हुई।

इसके अलावा, ड्राइवर की सेवाएं जारी रखने के कारण उसे वेतन का खर्च भी उठाना पड़ा, जबकि जिस वाहन के लिए ड्राइवर रखा गया था, उसकी डिलीवरी ही नहीं हुई थी। इसके बाद कंपनी ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उसने जमा की गई रकम ब्याज सहित लौटाने, मानसिक परेशानी और अन्य नुकसान के लिए मुआवजा और मुकदमे का खर्च देने की मांग की थी।

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जानिए आयोग ने किआ इंडिया को क्यों नहीं माना जिम्मेदार?

मामले की सुनवाई के दौरान किआ इंडिया और उसके अधिकारियों ने दलील दी कि वाहन की डिलीवरी से जुड़ा विवाद कंपनी और अधिकृत डीलर के बीच था। निर्माता और डीलर का संबंध प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर है, इसलिए डीलर की ओर से हुई चूक के लिए निर्माता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। आयोग की अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य शेखर चंद्र की पीठ ने इस पहलू पर विचार किया।

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पीठ ने पहले के उपभोक्ता आयोग के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब निर्माता और अधिकृत डीलर के बीच संबंध प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर हो, तो डीलर की ओर से वाहन की डिलीवरी में हुई देरी के लिए निर्माता को खुद जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आयोग ने माना कि इस मामले में देरी की जिम्मेदारी अधिकृत डीलर की थी। इसी आधार पर जयन्ती मोटर्स और उसके प्रबंध निदेशक को सेवा में कमी का दोषी ठहराया गया, जबकि किआ इंडिया और उसके अधिकारियों को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।

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जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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