पान मसाला विज्ञापन पर SRK, अजय और टाइगर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, FDA ने पूरी की जांच, जानिए अब आगे क्या होगा

Maharashtra FDA: बॉलीवुड सितारों के विज्ञापनों और ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ 'विमल पान मसाला' के विज्ञापनों के जरिए राज्य के नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने को लेकर चल रही कार्यवाही पूरी हो गई है।
उन्होंने बताया कि FDA ने अपनी जांच पूरी कर ली है और संबंधित पक्षों द्वारा नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते इस मामले को फैसले के लिए भेजा जाएगा। मुंडे ने पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि तीन अभिनेताओं ने जवाब देने के लिए समय मांगा है।
सहायक आयुक्त ने जांच पूरी कर ली है। इस जांच में पता चला है कि विमल पान मसाला विज्ञापन मामले में राज्य के नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगले हफ्ते तक इस मामले को संयुक्त आयुक्त (जो कि सक्षम प्राधिकारी हैं) के समक्ष निर्णय के लिए पेश किया जाएगा।
FDA ने इससे पहले तीन अभिनेताओं को 'विमल इलायची' के विज्ञापनों को लेकर नोटिस जारी किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि यह प्रचार असल में प्रतिबंधित पान मसाला उत्पादों के लिए एक तरह का 'सरोगेट विज्ञापन' (अप्रत्यक्ष विज्ञापन) है। FDA ने तर्क दिया था कि यह ब्रांड गुटखा और पान मसाला की बिक्री से जुड़ा था। महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाले पर पाबंदी लगाई गई है। FDA के मुताबिक, विमल इलायची और विमल पान मसाला की ब्रांड पहचान आपस में जुड़ी हुई है।
ऐसे में इलायची के विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाला उत्पाद को भी बढ़ावा मिल सकता है। FDA ने इसी आधार पर तीनों अभिनेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। FDA ने उनसे यह भी पूछा था कि उन्होंने विज्ञापन से जुड़ने से पहले उत्पाद और उसके प्रचार की प्रकृति की जांच किस तरह की थी। साथ ही, ऐसे प्रचार अभियान से दूरी बनाने और विज्ञापनों को बंद करने के संबंध में भी कदम उठाने को कहा गया था।
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने 'विमल इलायची' के विज्ञापनों में नजर आने को लेकर मिले 'शो-कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि एजेंसी मनमाने तकीके से कार्रवाई कर रही है।
जय देवगन की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ 4 नवंबर को सुनवाई कर सकती है। हालांकि, FDA आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि अजय देवगन के अदालत जाने के बावजूद विभाग संयुक्त आयुक्त के स्तर पर अपनी कार्यवाही जारी रखेगा।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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