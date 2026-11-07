13 साल नौकरी के बाद भी नहीं मिलेगी पेंशन! हाई कोर्ट ने क्यों खारिज किया पूर्व असम राइफल्स जवान का दावा, जानें यहां

सरकारी नौकरी में 10 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी पेंशन का दावा कर सकते हैं। हालांकि, नौकरी छोड़ने का तरीका भी पेंशन की पात्रता तय करने में अहम भूमिका निभाता है। मेघालय हाई कोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि अपनी मर्जी से इस्तीफा देने या सेवा छोड़ने पर कर्मचारी की पिछली सेवा पेंशन के लिए जब्त हो सकती है। कोर्ट ने 13 साल से अधिक समय तक असम राइफल्स में काम कर चुके एक पूर्व जवान की पेंशन याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26(1) के तहत स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर कर्मचारी की पिछली सेवा जब्त हो जाती है। ऐसे में वह नियम 49(2) के तहत 10 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के आधार पर पेंशन का दावा नहीं कर सकता।
याचिकाकर्ता एल. पर्लसन को 3 जनवरी 1986 को असम राइफल्स में राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) के पद पर नियुक्त किया गया था। उनका कहना था कि 30 जून 1999 को उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे पहले से तैयार दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए थे और उन्होंने अपनी मर्जी से सेवा छोड़ने का अनुरोध नहीं किया था।
वहीं, अधिकारियों का कहना था कि पर्लसन ने 1998 में अपनी पत्नी की बीमारी के कारण अत्यधिक पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए समय से पहले सेवा छोड़ने का अनुरोध किया था। अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें यह जानकारी भी थी कि स्वेच्छा से सेवा छोड़ने पर वह पेंशन के हकदार नहीं होंगे। पेंशन की मांग खारिज होने के बाद उन्होंने 2021 में हाई कोर्ट का रुख किया था।
हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और 23 दिसंबर 1998 के प्रमाणपत्र से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण खुद सेवा छोड़ने का अनुरोध किया था। दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि उन्हें पेंशन नहीं मिलने की जानकारी थी।
अदालत ने कहा कि उन्होंने 1999 में सेवा से अलग होने के करीब 22 साल बाद 2021 में इस फैसले को चुनौती दी। इतनी लंबी देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया। इसलिए देरी और लापरवाही के आधार पर भी उनकी याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CCS (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26(1) के तहत स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर पिछली सेवा जब्त हो जाती है। दूसरी ओर, नियम 49(2) में 10 साल की अर्हक सेवा पूरी करने पर पेंशन का प्रावधान है।
हालांकि, अदालत के मुताबिक दोनों नियमों को साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि जहां नियम 26(1) लागू होता है, वहां नियम 49(2) के तहत पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस आधार पर कोर्ट ने पूर्व जवान की पेंशन संबंधी मांग खारिज कर दी।
हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि पहले भुगतान नहीं किया गया है तो याचिकाकर्ता के आईआरएलए खाते में 5,656 रुपये और जीपीएफ खाते में 53,642 रुपये 30 दिनों के भीतर जारी किए जाएं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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