Delimitation Bill: केंद्र सरकार ने गुरुवार को 30 दिसंबर से संसद की बैठक बुलाने की घोषणा की और अगले ही दिन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिसीमन से जुड़े नए महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ, राजनीतिक दलों में परिसीमन के मुद्दे पर अपना-अपना रुख तय करने की रणनीति पर चर्चा हुई। शुक्रवार को विभिन्न विपक्षी दलों की ओर से आए बयानों के आधार पर उनके रुख का संकेत समझा जाए तो ऐसा लगता है कि उनमें फूट पड़ चुकी है।

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सूत्रों की मानें तो, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) जैसे विपक्षी दल इस विधेयक का समर्थन कर सकते हैं। वहीं, विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन इस विधेयक के खिलाफ है। विपक्षी गठबंधन के नेता शनिवार को बैठक कर अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि किस दल ने शुक्रवार को क्या संकेत दिया।

NCP (SP) ने किया समर्थन का ऐलान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता जितेंद्र आव्हाड ने शुक्रवार को कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने परिसीमन का समर्थन करने का फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रवक्ता आव्हाड ने कहा, 'शरद पवार का फैसला मेरे और बाकी सभी लोगों के लिए अंतिम है। 'साहेब' (पवार) ने कहा है कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे देर-सवेर होना ही है। इसका समर्थन करने का फैसला किया गया है। हमारे सांसद विधेयक का गहन अध्ययन करेंगे और (कार्यकारी अध्यक्ष) सुप्रिया सुले द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।'

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क्या राजद भी सरकार के साथ आएगी? बिहार के जहानाबाद से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी परिसीमन विधेयक के समर्थन की बात कही, हालांकि बाद में पलट गए। यादव ने परिसीमन करने को पहले तो उचित बताया लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में देखा गया है। वहीं, सिद्दीकी ने परिसीमन की आवश्यकता पर सहमति जताते हुए कहा कि इसे होना तो चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं हो। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमाने फैसले उचित नहीं हैं और परिसीमन एक तय प्रक्रिया से होना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर अभी पार्टी के भीतर चर्चा नहीं हुई है और उनकी टिप्पणी निजी राय है।

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झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख स्पष्ट नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी नजर दिल्ली की घटनाओं पर है। रामगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सोरेन ने कहा, 'हम दिल्ली में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं। यह संसद का पहला विशेष सत्र नहीं है। इससे पहले भी कई विशेष सत्र हुए हैं। किस तरह कानून बनाए जा रहे हैं और बाद में उनकी क्या स्थिति होती है, यह सबके सामने है।' हालांकि, उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर झामुमो का रुख स्पष्ट नहीं किया।

अखिलेश ने साफ कर दिया सपा का रुख समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिसीमन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सबसे बड़ी भूल करार देते हुए कहा कि भाजपा 2027 का विधानसभा चुनाव हारने जा रही है और इसी डर से परिसीमन विधेयक लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अब तक जितने भी बड़े फैसले लिए हैं, उनसे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। दरअसल, भाजपा 2027 का चुनाव हारने जा रही है। डरी हुई है। इसीलिए परिसीमन का बिल लाना चाहती है।

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डीएमके की ओर से तमिलनाडु के लिए शर्त डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा सीट हिस्सेदारी 7.18 प्रतिशत में कटौती नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का जो मौजूदा अनुपात है उसे अगले 25 वर्षों तक और स्थिर रखा जाना चाहिए। स्टालिन ने शनिवार को पार्टी सांसदों की बैठक भी बुलाई है।

VCK की DMK को चेतावनी तमिलनाडु की पार्टी विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके) के अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन ने कहा कि द्रमुक केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की 'ऐतिहासिक भूल' नहीं करेगी। उन्होंने तमिलनाडु के सत्ताधारी दल तमिलगा वेत्री कषगम (TVK), कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के अन्य सहयोगियों से एकजुट होने और संसद में इस विधेयक को पारित नहीं होने देने की अपील की।

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शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार सांसदों को 150 करोड़ रुपये का प्रलोभन देकर परिसीमन विधेयक पारित कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर लाए जा रहे इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 860 तक पहुंचाना और 2029 के आम चुनाव में सत्ता बनाए रखना है। राउत ने कहा कि विभिन्न राज्यों के सांसदों को प्रभावित करने के लिए बिचौलिए सक्रिय हैं और क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिशें की जा रही हैं।

संविधान बदलने की कोशिश में है सरकार: कांग्रेस कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें बढ़ाकर संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने पार्टी के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक के बाद कहा कि इस संबंध में कांग्रेस का रूख पहले से ही स्पष्ट है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या को बरकरार रखा जाए और इसी के आधार पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा लोकसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात अगले 25 साल तक कायम रखा जाए।

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लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने का प्रस्ताव ध्यान रहे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से पास विधेयक में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है। संभावना है कि विधेयक को सोमवार से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ संशोधनों के साथ इस नए विधेयक को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में अन्य राज्यों की तुलना में किसी भी राज्य की हिस्सेदारी कम न हो। उन्होंने बताया कि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने पर सहमति जताई है।

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25 वर्ष तक सीटों में नहीं होगा बदलाव वर्ष 2051 तक सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नए विधेयक में बढ़ाई गई सीटों के नए सिरे से निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने राज्यों की सीटों की मौजूदा संख्या में बदलाव किए बिना संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। सत्तापक्ष का कहना है कि इस कदम से 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ होगा।

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अप्रैल में पास नहीं हो पाया था विधेयक इससे पहले सरकार ने अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान यह विधेयक पेश किया था, लेकिन इसे लोकसभा की मंजूरी नहीं मिल सकी थी। अब सरकार ने दावा किया है कि उसके पास इस विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सांसदों का समर्थन है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है। सरकार ने संसद का चार दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया है। इसके तहत लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और एक दिसंबर को होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक दो और तीन दिसंबर को होगी।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।