Parliament Session: संभव है कि संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन और संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडलों के लिए महिला आरक्षण विधेयक अब संसद से पास हो जाए। सरकार ने 30 नवंबर से संसद की बैठक बुलाने की घोषणा की है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजिजू ने बताया कि सरकार ने मानसून सत्र के लिए लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक को दो दिसंबर को फिर से बुलाने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह किया है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुला ली है।

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी के लेख से मिला था संकेत ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस के अवसर पर एक लेख लिखा जिसमें महिला आरक्षण को लेकर बड़ा संकेत दिया गया है। गुरुवार को प्रमुख समाचार पत्रों में छपे इस लेख में पीएम ने कहा, 'हमारे संविधान का सफर उन असाधारण महिलाओं को पहचाने बिना अधूरा रहेगा, जिन्होंने इसे आकार देने में मदद की। लेकिन इस साल की शुरुआत में जो कुछ हुआ, वह हमें शर्मिंदा करने वाला है।'

Advertisement

प्रधानमंत्री ने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से लाए गए कानून को एक विपक्षी दल ने पारित नहीं होने दिया, जो एक बार फिर 'संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनके अनादर' को दर्शाता है। उन्होंने कहा, 'मैं भारत की 'नारी शक्ति' को भरोसा दिलाता हूं कि कोई भी ताकत हमें उन्हें न्याय दिलाने से नहीं रोक सकती।'

नारी शक्ति वंदन कानून तैयार, लेकिन परिसीमन विधेयक गिरा ध्यान रहे कि संसद एवं विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम (संविधान संशोधन विधेयक, 2023) संसद से पास होकर कानून बन चुका है। सरकार ने इस विधेयक को 19 सितंबर, 2023 को संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया था। यह नए संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला विधेयक था।

Advertisement

लंबी बहस के बाद लोकसभा ने इसे 20 सितंबर, 2023 को भारी बहुमत से पारित कर दिया था। मतदान के दौरान 454 सांसदों ने इसके पक्ष में और केवल 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाला था। अगले ही दिन 21 सितंबर, 2023 को राज्यसभा ने भी इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। यहां 214 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बना और आधिकारिक तौर पर 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 के रूप में लागू हुआ।

हालांकि, यह कानून दोनों सदनों से भारी समर्थन के साथ पारित हो गया था, लेकिन इसके तुरंत क्रियान्वयन के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को आधार बनाया जाना था। इसके लिए अप्रैल 2026 में लाया गया संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल न कर पाने के कारण पारित नहीं हो सका था।

Advertisement

मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसे पारित करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत यानी कम से कम 352 मतों की आवश्यकता थी। इस मुख्य विधेयक के गिरने के कारण सरकार को इसके साथ लाए गए दो अन्य सहायक विधेयकों परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी वापस लेना पड़ा था।

परिसीमन विधेयक पर विपक्ष ने जताई थीआपत्ति दरअसल, इस विधेयक का उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति देना और लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करना था। विपक्षी दलों, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों के सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है, जबकि अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी। साथ ही, विपक्ष ने मांग की कि महिला आरक्षण को परिसीमन की शर्त से पूरी तरह अलग किया जाए, ताकि मौजूदा सीटों पर ही इसे तुरंत लागू किया जा सके।

Advertisement

बदली परिस्थितियों से सरकार का हौसला बुलंद इस बीच राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं। एक तरफ, सरकार ने दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दलों से संपर्क साधकर उनकी आपत्तियां दूर करने का वादा किया तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी में फूट के बाद सरकार के पक्ष में सांसदों का संख्या बल बढ़ चुका है। यही वजह है कि इस बार परिसीमन विधेयक को पास करवाने को लेकर सरकार का मनोबल ऊंचा हो गया है।

कांग्रेस ने भी रणनीति बनाने के लिए बुलाई बैठख उधर, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने संसदीय रणनीति समूह की बैठक शुक्रवार को बुलाई है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार बैठक पार्टी की संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी। बैठक सोनिया के आवास पर शुक्रवार शाम 16.30 बजे बुलाई गई है।

Advertisement

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।