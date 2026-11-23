कोलकाता: उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के शहरों और कस्बों के नाम बदल दिए और अब पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार प्रदेश का ही नाम बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर 'पश्चिम बंगा' करने संबंधी प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है, अब 4 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के अगले सत्र में इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया जाएगा।

9 दिसंबर को विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, 'पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर 'पश्चिम बंगा' करने का प्रस्ताव 9 दिसंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।' उन्होंने बताया कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चार से 14 दिसंबर तक होगा।

अंग्रेजी में भी पश्चिम बंगा ही लिखने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने कहा, 'पश्चिम बंगाल इंग्लिश में भी पश्चिम बंगा होगा। पश्चिम बंगा पश्चिम बंगा ही होगा। एकदम एग्जैक्ट पश्चिम बंगा को पश्चिम बंगा ही लिखना पड़ेगा।' ध्यान रहे कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार ने वर्ष 2018 में राज्य का नाम बदलकर 'बांग्ला' करने संबंधी प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया था।