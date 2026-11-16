SBI Data Leak: ग्राहकों के पते, फोन नंबर और लोन की जानकारी चोरी, बैंक ने दर्ज कराई शिकायत

SBI Data Leak: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। नवी मुंबई के CBD-बेलापुर स्थित बैंक के ग्लोबल IT सेंटर के केंद्रीय सर्वर पर साइबर हमला कर करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड चोरी किए जाने का आरोप है।
चोरी किए गए डेटा में ग्राहकों के नाम, संपर्क नंबर, घर के पते, लोन आवेदन और नए बैंक खाते खोलने से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। बैंक ने करीब एक महीने बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद CBD-बेलापुर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच - पड़ताल शुरू कर दी है।
मराठी वेबसाइट ABP माझा में छपी खबर के मुताबिक, यह साइबर अटैक 10 से 15 अक्टूबर के बीच हुआ। बैंक अधिकारियों को इसकी जानकारी तब मिली जब पता चला कि चोरी किया गया डेटा डार्क वेब पर अपलोड किया गया है। इसके बाद बैंक की इंटरनल टीम ने जांच शुरू की और पुलिस को सूचना दी।
SBI की शिकायत के मुताबिक, 'सीरियासिम' नाम के हैकर ग्रुप से जुड़े अनजान लोगों ने बैंक के ग्लोबल IT सेंटर के सर्वर पर बिना इजाज़त कब्ज़ा कर लिया और ज़रूरी डेटा चुरा लिया। इसमें करीब 32 CSV फाइलें चोरी हुईं, जिनमें करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड थे। इसके अलावा, JSON फाइलें और 2,721 PDF फाइलें भी चोरी हुईं। दावा है कि इन डॉक्यूमेंट्स में करीब 4,280 कस्टमर्स की बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सनल जानकारी है।
बैंक ने पुलिस को बताया कि उसने डार्क वेब से चोरी हुआ डेटा डिलीट कर दिया है। इसका गलत इस्तेमाल रोकने की कोशिश की है। हालांकि, अगर डेटा डिलीट भी हो गया है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हैकर्स ने उसकी कॉपी नहीं बनाई है या किसी और को नहीं बेचा है।
साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी एक्सपर्ट्स ने इस पर गंभीर चेतावनी दी है। चोरी की गई जानकारी का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को टारगेट करके फिशिंग और दूसरे साइबर फ्रॉड किए जा सकते हैं।
इसलिए, SBI कस्टमर्स को अनजान कॉल्स, मैसेज और ईमेल से बहुत सावधान रहना चाहिए। अपील की गई है कि OTP, ATM PIN, पासवर्ड या बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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