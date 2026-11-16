SBI Data Leak: ग्राहकों के पते, फोन नंबर और लोन की जानकारी चोरी, बैंक ने दर्ज कराई शिकायत

SBI Data Leak: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। नवी मुंबई के CBD-बेलापुर स्थित बैंक के ग्लोबल IT सेंटर के केंद्रीय सर्वर पर साइबर हमला कर करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड चोरी किए जाने का आरोप है।
चोरी किए गए डेटा में ग्राहकों के नाम, संपर्क नंबर, घर के पते, लोन आवेदन और नए बैंक खाते खोलने से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। बैंक ने करीब एक महीने बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद CBD-बेलापुर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच - पड़ताल शुरू कर दी है।
मराठी वेबसाइट ABP माझा में छपी खबर के मुताबिक, यह साइबर अटैक 10 से 15 अक्टूबर के बीच हुआ। बैंक अधिकारियों को इसकी जानकारी तब मिली जब पता चला कि चोरी किया गया डेटा डार्क वेब पर अपलोड किया गया है। इसके बाद बैंक की इंटरनल टीम ने जांच शुरू की और पुलिस को सूचना दी।
SBI की शिकायत के मुताबिक, 'सीरियासिम' नाम के हैकर ग्रुप से जुड़े अनजान लोगों ने बैंक के ग्लोबल IT सेंटर के सर्वर पर बिना इजाज़त कब्ज़ा कर लिया और ज़रूरी डेटा चुरा लिया। इसमें करीब 32 CSV फाइलें चोरी हुईं, जिनमें करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड थे। इसके अलावा, JSON फाइलें और 2,721 PDF फाइलें भी चोरी हुईं। दावा है कि इन डॉक्यूमेंट्स में करीब 4,280 कस्टमर्स की बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सनल जानकारी है।
बैंक ने पुलिस को बताया कि उसने डार्क वेब से चोरी हुआ डेटा डिलीट कर दिया है। इसका गलत इस्तेमाल रोकने की कोशिश की है। हालांकि, अगर डेटा डिलीट भी हो गया है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हैकर्स ने उसकी कॉपी नहीं बनाई है या किसी और को नहीं बेचा है।
साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी एक्सपर्ट्स ने इस पर गंभीर चेतावनी दी है। चोरी की गई जानकारी का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को टारगेट करके फिशिंग और दूसरे साइबर फ्रॉड किए जा सकते हैं।
इसलिए, SBI कस्टमर्स को अनजान कॉल्स, मैसेज और ईमेल से बहुत सावधान रहना चाहिए। अपील की गई है कि OTP, ATM PIN, पासवर्ड या बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें।