समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बातचीत की और चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति जताते हुए सीटों के तालमेल को अगले दो-चार दिनों में अंतिम रूप देने के संकेत दिए। दोनों दलों के नेता मंगलवार को भी बैठक करेंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के आवास पर दोनों दलों के नेताओं के बीच हुई बैठक 15-20 मिनट में खत्म हो गई। सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान कांग्रेस ने उन सीटों की सूची सपा नेताओं को सौंपी जहां से पार्टी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। सूत्रों ने बताया, 'बैठक में हमने सपा को अपनी प्राथमिकता वाली सीटों की सूची सौंपी है। सपा के लोग इस पर चर्चा के बाद आगे बताएंगे। सीट बंटवारे पर कल फिर आगे बातचीत होगी।'
बैठक में कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और कांग्रेस विधायक दल के नेता वीरेंद्र चौधरी शामिल हुए। वहीं, सपा की ओर से रामगोपाल यादव, पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्याम लाल पाल, सांसद राजीव राय और सांसद इकरा हसन ने हिस्सा लिया।
बैठक के बाद सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विचारों को सुना। यादव ने कहा, 'बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। हमने एक-दूसरे के विचार सुने। हम जल्द ही इस गठबंधन को अंतिम रूप देंगे और इसकी जानकारी देंगे। अगले दो से तीन दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगली बैठक कल होगी।'
कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी बैठक को सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है और सीट बंटवारे को लेकर सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल लिया जाएगा। गौतम ने कहा, 'कल एक और बैठक होगी। आज की बैठक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों पक्षों ने मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। हम आपसी सहमति से समाधान पर पहुंचेंगे। लगभग सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है।'
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अराधना मिश्रा ने कहा कि सीट बंटवारे पर अगले दो-चार दिनों में फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'मैं संख्या के बारे में बात नहीं कर रही हूं। आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं हैं... हम कल फिर मिलेंगे और सब कुछ तय हो जाएगा।'
कांग्रेस और सपा ने 2022 का पिछला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ा था। कांग्रेस पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव नतीजों और राहुल गांधी के संपूर्ण विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होने का हवाला देकर इस बार के यूपी चुनाव में ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही है। हालांकि, अभी किसी दल ने भी सीटों की संख्या की तरफ इशारा नहीं किया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों के लिए अगले वर्ष 2027 के शुरुआती महीनों में चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है तो सपा और कांग्रेस सत्ता में वापसी के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं।