सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन स्थल के तौर पर नोटिफाई करने के मामले में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) और ऑल इंडिया स्टुडेंट एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस जारी किए। दिल्ली के व्यापारियों ने नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
व्यापारियों ने याचिका में दलील दी है कि रामलीला मैदान में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों से उनके व्यापार करने का अधिकार प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन से कहा था कि वे इन आंदोलनकारी संगठनों को अपनी याचिका में पक्षकार बनाएं। व्यापारियों के संगठनों ने त्योहारी सीजन के दौरान मध्य दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को रोकने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि ऐसी जगहों पर 'हमेशा के लिए' कब्जा नहीं बनाए रखा जा सकता।
प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बुधवार को संशोधित याचिका और व्यापारी संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों पर संज्ञान लिया तथा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और शहर के पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किए।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह व्यापारियों की याचिका और विरोध करने के अधिकार का दावा करने वाली अर्जियों पर 27 नवंबर को सुनवाई करेगा। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि विरोध करने और कारोबार करने जैसे परस्पर विरोधी मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वह दिल्ली और अन्य जगहों पर हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग तरह के मामलों की सुनवाई की तारीखें तय करेंगे। रोहतगी ने रामलीला मैदान के पास थोक बाजारों और उनके आसपास के इलाकों में विरोध-प्रदर्शनों की वजह से कारोबारी गतिविधियों में आ रही बाधाओं को लेकर चिंता जताई।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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