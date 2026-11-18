सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन स्थल के तौर पर नोटिफाई करने के मामले में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) और ऑल इंडिया स्टुडेंट एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस जारी किए। दिल्ली के व्यापारियों ने नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
व्यापारियों ने याचिका में दलील दी है कि रामलीला मैदान में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों से उनके व्यापार करने का अधिकार प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन से कहा था कि वे इन आंदोलनकारी संगठनों को अपनी याचिका में पक्षकार बनाएं। व्यापारियों के संगठनों ने त्योहारी सीजन के दौरान मध्य दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को रोकने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि ऐसी जगहों पर 'हमेशा के लिए' कब्जा नहीं बनाए रखा जा सकता।
प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बुधवार को संशोधित याचिका और व्यापारी संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों पर संज्ञान लिया तथा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और शहर के पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किए।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह व्यापारियों की याचिका और विरोध करने के अधिकार का दावा करने वाली अर्जियों पर 27 नवंबर को सुनवाई करेगा। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि विरोध करने और कारोबार करने जैसे परस्पर विरोधी मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वह दिल्ली और अन्य जगहों पर हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग तरह के मामलों की सुनवाई की तारीखें तय करेंगे। रोहतगी ने रामलीला मैदान के पास थोक बाजारों और उनके आसपास के इलाकों में विरोध-प्रदर्शनों की वजह से कारोबारी गतिविधियों में आ रही बाधाओं को लेकर चिंता जताई।