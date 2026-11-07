DA विवाद के बीच सरकारी कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती की कही बात

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही और काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पंजाब के मुख्य सचिव से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की भर्ती अब कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के आधार पर होनी चाहिए। इससे उनके कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और अन्य बकाया भुगतान नहीं किए जाने से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी मांगें रखी थीं।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि उसके पास कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। इस पर पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जब सरकार के पास भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं, तो वह मुफ्त योजनाओं और अन्य सुविधाओं पर खर्च कैसे कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह की दलील दी गई। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सरकारी कर्मचारी एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं, जबकि मुफ्त योजनाएं समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों के लिए होती हैं।
सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने सरकारी कर्मचारियों के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को आगे से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती किया जाना चाहिए। तभी उनमें जवाबदेही आएगी। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी एक दिन में केवल तीन पेज टाइप करते हैं।
उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि कई कर्मचारी न्यायिक विभाग या हाई कोर्ट और जिला अदालतों में भर्ती होते हैं, लेकिन बाद में सचिवालय में चले जाते हैं। वहां उनके कामकाज की गति बेहद धीमी रहती है।
हालांकि, कर्मचारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। कई कर्मचारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी इतने ही ईमानदार और जिम्मेदार होते, तो देश में मुकदमों की संख्या कम होती।
जस्टिस नागरत्ना ने पेंशन से जुड़े मामलों में भी सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई बार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी विभागों में लालफीताशाही और जवाबदेही की कमी देखने को मिलती है। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता कामत ने कहा कि राज्य सरकार को एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी। पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव को इस तरह दबाव में लाने की कार्रवाई उचित नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया कि मुख्य सचिव को इस तरह अदालत में कैसे बुलाया जा सकता है और कर्मचारियों के भुगतान की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सरकारी कर्मचारियों के कामकाज, जवाबदेही और राज्य सरकार की वित्तीय जिम्मेदारियों को लेकर अहम टिप्पणियां सामने आईं।