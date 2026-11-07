सब्सक्राइब

DA विवाद के बीच सरकारी कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती की कही बात

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होनी चाहिए। पंजाब के DA विवाद की सुनवाई के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के धीमे कामकाज और लालफीताशाही पर टिप्पणी की। 

Manali Rastogi
पब्लिश्ड7 Nov 2026, 02:25 PM IST
Prefer Liveminton Google
सरकारी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जज ने क्यों कही यह बात? जानिए पूरा मामला
सरकारी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जज ने क्यों कही यह बात? जानिए पूरा मामला
AI Quick Read

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही और काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पंजाब के मुख्य सचिव से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की भर्ती अब कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के आधार पर होनी चाहिए। इससे उनके कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।

Advertisement

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और अन्य बकाया भुगतान नहीं किए जाने से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी मांगें रखी थीं।

सरकारी कर्मचारियों को बताया विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि उसके पास कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। इस पर पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जब सरकार के पास भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं, तो वह मुफ्त योजनाओं और अन्य सुविधाओं पर खर्च कैसे कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह की दलील दी गई। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सरकारी कर्मचारी एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं, जबकि मुफ्त योजनाएं समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों के लिए होती हैं।

Advertisement

तीन पेज टाइप करने में पूरा दिन लग जाता है

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने सरकारी कर्मचारियों के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को आगे से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती किया जाना चाहिए। तभी उनमें जवाबदेही आएगी। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी एक दिन में केवल तीन पेज टाइप करते हैं।

उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि कई कर्मचारी न्यायिक विभाग या हाई कोर्ट और जिला अदालतों में भर्ती होते हैं, लेकिन बाद में सचिवालय में चले जाते हैं। वहां उनके कामकाज की गति बेहद धीमी रहती है।

हालांकि, कर्मचारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। कई कर्मचारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी इतने ही ईमानदार और जिम्मेदार होते, तो देश में मुकदमों की संख्या कम होती।

Advertisement

पेंशन और सरकारी कामकाज में लालफीताशाही पर सवाल

जस्टिस नागरत्ना ने पेंशन से जुड़े मामलों में भी सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई बार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी विभागों में लालफीताशाही और जवाबदेही की कमी देखने को मिलती है। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता कामत ने कहा कि राज्य सरकार को एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए।

मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी। पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव को इस तरह दबाव में लाने की कार्रवाई उचित नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया कि मुख्य सचिव को इस तरह अदालत में कैसे बुलाया जा सकता है और कर्मचारियों के भुगतान की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा।

Advertisement

इस तरह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सरकारी कर्मचारियों के कामकाज, जवाबदेही और राज्य सरकार की वित्तीय जिम्मेदारियों को लेकर अहम टिप्पणियां सामने आईं।

About the Author

Manali Rastogi

मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्...Read More

Advertisement
होमन्यूज़DA विवाद के बीच सरकारी कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती की कही बात
अगला लेख पढ़ें
OPEN IN APP
HomeMarketsPortfolioPremiumGet App